Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hakkın batıla hakim olmasına şahitlik edeceğiz

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, iki gün boyunca Malatya'da çok bereketli ve verimli anlar geçirdiklerini ifade ederek, toplantının hayırlar getirmesi, çalışmalara katkı sağlaması ve hız kazandırması temennisinde bulundu.

Din eğitimi ve hizmetinin daha nitelikli olması için gayret gösterdiklerini belirten Erbaş, "Kur'an-ı ulaştırmadığımız bir gönül kalmasın, bir kardeşimiz kalmasın diye nasıl yeni usuller ortaya koyabiliriz, amacımız budur." diye konuştu.

"İnsanları kötülüklerden uzaklaştıracağız"

Erbaş, din görevlilerinin sorumlulukları açısından, peygamberlerin varisleri olduğuna işaret ederek "Hakkın batıla hakim olmasına şahitlik edeceğiz. İyiliklerle meşgul olup kötülüklerden insanları uzaklaştıracağız. Müjdeci olacağız, uyarıcı olacağız. Bugün biz, peygamberlerin varislerine diyoruz ki 'Kalkın ve aydınlatın insanları çünkü peygamber bu vazifeyi yaptı. Bu emaneti yerine getirdi.' Şimdi peygamberlerin varisleri üzerinde bu emanet. Kalkacak ve uyaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Birtakım ideolojilerle gençlerin zihinlerinin iğfal edildiğine dikkati çeken Erbaş, "Gençler böyle bir tehlikeyle karşı karşıyayken nasıl yerimizde durabiliriz?" diye sordu."Yanlış din algılarının peşinden gidenler varsa bundan mesul olan biziz"

Erbaş, dünyada insanları acımasızca İslam'dan uzaklaştırma projesi yürütüldüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Peygamberimizi hatırlayalım. Peygamberimiz kalpleri kararmış, muannit, putperest insanlarla her türlü işkenceyi, cezayı göze alarak nasıl mücadele etti? Biz de onun gibi mücadeleci bir ruha sahip olursak işte o zaman 'El ulema verasetül enbiya' sıfatını hak edeceğiz. Fırsatlar önümüzde, gençler bizi bekliyor. Hangi mahallede görevliysek o mahallede hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen varsa, hala birtakım yanlış din algılarının peşinden gidenler varsa bundan mesul olan biziz."

"İmam önderdir, örnektir. Eğer siz, gönülleri fethederseniz, sizin gibi olmak isteyen nesiller çoğalır." diyen Erbaş, insanları dünyevileşme hastalığından korumak gerektiğini bildirdi.

Muhabir: Orhan Onur Gemici