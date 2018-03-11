Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
sisli
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı:...
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazını kıldırdı ve Mehmetçik için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazını kıldırdı ve Mehmetçik için dua etti.

11 Mart 2018 Pazar 10:56
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Mehmetçik için dua

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazını kıldırdı.

Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde Zeytin Dalı Harekatı için Fetih suresinin okunduğu programda sabah namazının ardından güvenlik güçleri, şehit ve gaziler için dualar edildi.

Sabah namazını kıldırdıktan sonra Mehmetçikler için dua eden Erbaş, "Yarabbi, vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizde barış ve selametin temini için kahraman güvenlik güçlerimizin sınır ötesi harekatını ve çalışmalarını hayırlı eyle. Şanlı ordumuza nusretinle ve kudretinle yardım eyle Allah'ım." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Türk bayrağını indirmek, ezanları susturmak isteyenlere fırsat vermemesi için Allah'a dua ederek, "Dinimizin, milletimizin bekasını sarsacak her türlü dahili ve harici fitne ve fesatlardan milletimizi ve memleketimizi halas eyle Allah'ım. Birliğimize, dirliğimize, vatanımıza, huzurumuza, kardeşliğimize göz diken hainlere fırsat verme. Her türlü fitne ve fesata, hile ve tuzağa karşı bizlere feraset ve basiret nasip eyle Allah'ım." diye konuştu.

Allah'tan, Türk vatanını ve milletini, bölücü ve hainlerin hilelerinden korumasını dileyen Erbaş, "Bizim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz devam ettiği müddetçe, vatanımız ilelebet payidar kalacak, ezanımız susmayacak, bayrağımız inmeyecek. Bütün hainler kurmuş oldukları tuzaklara kendileri düşecek inşallah." dedi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı programda, olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül de yer aldı.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hamdi Akseki CamisiDiyanet İşleri Başkanı Ali ErbaşTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri havadan vuruldu
Irak'ın kuzeyindeki terör hedefleri havadan vuruldu
Hacker haberleri olmadan yüzlerce kadını çekmiş
Hacker haberleri olmadan yüzlerce kadını çekmiş
'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'
'Ben esas itibarıyla Türkiye için yazarım'
Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki
Türkiye'den İsrail Parlamentosunda kabul edilen yasaya tepki
İBB'den Necip Fazıl Müzesi
İBB'den Necip Fazıl Müzesi
Erbaş: Tefrikaya sebep olan anlayışlar asla İslami olamaz
Erbaş: Tefrikaya sebep olan anlayışlar asla İslami olamaz
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı açıldı
Yılmaz: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'den 17'ye düştü
Yılmaz: Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 28'den 17'ye düştü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim