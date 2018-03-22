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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Müslümanlar olarak her yıl içtenlikle yaptığımız Regaip gecesi bizlere tüm rağbetimizi Rabb'imize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce ve isteklerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Müslümanlar olarak her yıl içtenlikle yaptığımız Regaip gecesi bizlere tüm rağbetimizi Rabb'imize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce ve isteklerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır" dedi.

22 Mart 2018 Perşembe 10:47
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Regaip Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında, bu gece manevi mevsime girişin habercisi olan Regaip Kandili'nin idrak edildiğini belirtti.

Hazreti Muhammed'in recep ayı girdiğinde, "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi ramazana kavuştur." şeklinde dua ettiğini ve bu kutlu zamanların önemine dikkati çektiğini aktaran Erbaş, müminler için bütün zamanların kıymetli olduğunu ve Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle kulluk şuuru içerisinde yaşanması gerektiğini vurguladı.

Mübarek gün ve gecelerin yaratılış gayesini idrak ederek, yaratan ve yaratılanlarla münasebeti ve hayatı muhasebe etmek için çok kıymetli fırsatlar olduğunu bildiren Erbaş, "regaip" kelimesinin "kendisine rağbet edilen, arzulanan, talep edilen şey" anlamına geldiğini aktardı.

Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin ve nimetlerinin diğer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a yönelenlerin affedilmelerinin ümit edilmesi ve müminlerce gönülden arzulanması sebebiyle bu geceye "Regaip" denildiğini aktaran Erbaş, şunları kaydetti:

"Müslümanlar olarak her yıl, içtenlikle yaptığımız dualar ve samimi tövbelerle ihya ederek ruhen ve bedenen huzur bulduğumuz Regaip gecesi bizlere, tüm rağbetimizi Rabb'imize yöneltmemiz, bugüne ve geleceğe dair duygu, düşünce, tutku ve isteklerimizi bu eksende gözden geçirmemiz gerektiğini hatırlatmaktadır. Rabb'imizin sonsuz af ve mağfiretine sığınmak, hata ve günahlarımızdan arınmak, gönüllerimizi ferahlatmak, kendimizle baş başa kalarak hayatın yoğunluğu içinde ihmal ettiğimiz dünyamızı gözden geçirmek ve nefis muhasebesi yapmak için bizlere bahşedilen bu müstesna zaman dilimlerini, öze dönüş, manevi diriliş ve ahlaki yükseliş fırsatları olarak görmemiz gerekmektedir. Dünyevileşmenin hayatı kuşattığı, nefsani arzuların öncelendiği, insani değerlerin ve ahlaki erdemlerin zayıfladığı bir çağda insan, evrene tefekkürle bakmayı, söz ve davranışlarını hikmet ve ahlak terazisinde tartmayı ihmal edebilmekte, gönül ve inanç dünyasına yabancılaşarak, kontrol edemediği tutkularının etkisiyle farklı mecralara sürüklenebilmektedir. Dolayısıyla yıpranan değerlerin ihyasına, kaybolan huzurun teminine, hayatı ve düşünceyi esir alan, makam, servet, şöhret ve haz tutkusunun dizginlenmesine şiddetle ihtiyaç duyulan bir zamanda mübarek gün ve geceler, kapsamlı bir muhasebe, daha iyi ve güzel bir hayat adına yeni bir başlangıç için önemli bir imkandır."

Anahtar Kelimeler:
Ali ErbaşDiyanet Işleri BaşkanlığıDünyaRegaip Kandili
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