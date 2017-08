Diyanet İşleri Başkanvekili Keleş: Hedefimiz bu yıl 275 bin kurban kesmek

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş, "Türkiye Diyanet Vakfı bu sene inşallah yurt içinde 225 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkede 400 merkezde kurban kesimi planlamaktadır. Hedefimiz bu yıl 275 bin kurban kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır." dedi.

Keleş, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonunda "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın vekaletle aldığı kurbanları 7 kıtada fakirlere, yoksullara, mazlumlara ulaştırdığını belirten Keleş, "Vakfımız bu sene inşallah yurt içinde 225 il ve ilçe merkezinde, yurt dışında da 135 ülkede 400 merkezde kurban kesimi planlamaktadır. Hedefimiz bu yıl 275 bin kurban kesip, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktır." ifadesini kullandı.

Keleş, Vakfın 2015'te 180 bin 35, 2016'da ise 239 bin 414 kurban kestiğini hatırlatarak, bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kurban ibadetini dini olarak eksizsiz yerine getirmek için büyük bir hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Keleş, açlığın, fakirliğin, yetim ve kimsesiz çocukların, mülteci kamplarında yaşayanların sayısının her geçen arttığı bir ortamda daha fazla iyilik, merhamet, empati ve yardım için çırpınmak zorunda olduklarını söyledi.

"Biz, insanlara ölüm değil, hayat götürmeyi hedefleyen bir medeniyetin temsilcileriyiz." diyen Keleş, vekaletle kurban organizasyonunun, özellikle beslenme konusunda sıkıntı yaşayan insanlara ulaşılabilmesi açısından büyük önem arz ettiğini kaydetti.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın milletten emanet olarak aldığı her kuruşu büyük bir titizlikle, şeffaf ve halkın kontrolüne açık bir biçimde ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirten Keleş, "Vekalet yoluyla eda edilmek üzere kurban bağışında bulunan kardeşlerimizin ibadetleri konusunda içlerinin son derece rahat olmasını özellikle istirham ediyorum. Bu konuda arkadaşlarımız her türlü tedbiri alıyor, bağışçılarımıza kurbanlarının kesim işi ve dağıtımına dair her türlü geri bildirimi de gerçekleştiriyor." dedi.

"Kurban 'yakınlaşmak' anlamına geliyor"

Kurbanın kelime anlamıyla "yakınlaşmak" anlamına geldiğini ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Kurban, aslında bütün sevgileri, Allah sevgisi uğruna feda etmenin bir simgesi. Başka zaman et için kesilen hayvanlar, Kurban Bayramı vesilesiyle ibadet maksadıyla kesiliyor. Kurban iyi niyetin, ihlasın, samimiyetin bir simgesidir. Dolayısıyla kurbanın bir reklam aracı olarak kullanılması, çeşitli amaçlar uğruna istismar edilmesi asla kabul edilemez. Kurbanın, zekatın verileceği yerler bellidir, bunların dışında başka amaçlarla kullanılamaz. Kurban, takvaya dayalı bir ibadettir. Takva, özellikle kurban bayramı vesilesiyle akraba ve dostlarımızı, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret etmek, fakirleri, düşkünleri ve yetimleri, sevaplarını Allah'tan bekleyerek sevindirmek ve böylece mazlum ve mahrum olanların da bayram sevincine ortak olmalarını sağlamayı gerektiriyor. Takva, Allah'ın bize verdiği nimetlerin farkına varıp, ona daha iyi şükredebilme gayretinde olmamızı icap ettirir. Dolayısıyla et için hayvan kesmekle, kurban kesmenin arasındaki farkın bilincinde olmaktır aslında takva şuuru."

Ankara İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu da bu yıl Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla vekaletle kurban kesiminin artacağına inandığını belirterek, ibadetlerin kabul olması dileğinde bulundu.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın yaptığı çalışmalara ilişkin sinevizyon gösteriminin yapıldığı toplantıda, Kur'an-ı Kerim okundu.