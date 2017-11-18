Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
106239
ALTIN
161.321
DOLAR
3.8713
STERLİN
5.1183
EURO
4.5671
İBB U23 Grekoromen Güreş İstanbul Şampiyonu Oldu
İBB U23 Grekoromen Güreş...
Galatasaray fena dağıldı
Galatasaray fena dağıldı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Bursa'da gol sesi çıkmadı
Konya'da beraberlik
Konya'da beraberlik
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini korudu
CSKA Moskova yenilgiye rağmen liderliğini...

Diyanet'e ilk kadın başkan yardımcısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.

Diyanet'e ilk kadın başkan yardımcısı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı'nın atanmasıyla, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bu göreve bir kadın getirildi.

18 Kasım 2017 Cumartesi 14:04
Diyanet'e ilk kadın başkan yardımcısı

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Martı atandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın yaptığı istişareler neticesinde Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Martı'nın atandığını ve pazartesi günü göreve başlayacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir kadın, Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanmış oldu.

Prof. Dr. Martı'nın özgeçmişi

Evli ve 3 çocuk annesi olan Prof. Dr. Martı, 1974 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Konya İmam-Hatip Lisesi ve Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun olan Martı, aynı üniversitede "Rasulullah'ın Hanımları Konu Alan Rivayetlerinin Değerlendirmesi-Kadın Konulu Uydurma Rivayetler" başlıklı tezi ile 1998 yılında yüksek lisansını tamamladı.

"Birgili Mehmed Efendi'nin Hadisçiliği ve et-Tarikatü'l-Muhammediyye (Tahkik ve Tahlil)" konulu tezi ile 2005 yılında doktorasını tamamlayan Martı, 1999-2000 yılları arasında Ürdün'ün başkenti Amman'da Şuayb el-Arnaud'un tahkik ve tahric merkezinde eğitim aldı.

2011 yılında "yardımcı doçent"lik unvanını alan Martı, 2012 yılında ise doçent oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının Hadislerle İslam adıyla yayınlanan Konulu Hadis Projesi'nde editör ve yazar olarak görev üstlenen Martı, 2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı olarak görev aldı.

2014 yılında ise Diyanet İşleri Başkanlık Müşavirliği yapan Martı, sünnet perspektifinden kadın, aile, ahlak ve değer temalı makale, konferans ve tebliğler hazırladı.

Prof. Dr. Martı'nın eserleri arasında, "Birgivi Mehmed Efendi, Hayatı, Eserleri ve Fikir Dünyası", "Osmanlı'da Bir Daru'l-Hadis Şeyhi: Birgivi Mehmed Efendi", "et-Tarikatü'l-Muhammediyye-Muhteva Analizi, Kaynakları ve Kaynaklık Değeri", "Gülabadi ve Maani'l-Ahbar'dan Tasavvufi Hadis Şerhleri", "Hadis, Usul ve Hayat" ve "Hadisler Ekseninde Çevre Ahlakı" isimli kitapları yer alıyor.

Muhabir: Aynur Ekiz

Anahtar Kelimeler:
Bekir BozdağDiyanetHuriye MartıTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu
Başbakan Yıldırım: Naim Süleymanoğlu efsane bir sporcuydu
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur
Başbakan Yardımcısı Bozdağ: NATO tatbikatında yapılanlar alçakça bir tutumdur
Babadan kalma
Babadan kalma "tahin değirmeni"nin çarkını döndürüyor
'Dünyada 28 milyon Ayla var'
'Dünyada 28 milyon Ayla var'
Depremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecek
Depremde binadaki hasar SMS ile cebinize gelecek
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
Yüksekovalı kadınların hayatı kurslarla değişti
"Ayla" manevi babasına özlemini anlattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim