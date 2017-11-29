Diyanetten sanal para açıklaması

ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca sanal paraya ilişkin hazırlanan fetvada, "Özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir." ifadeleri kullanıldı.
Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca sanal paraya ilişkin gelen sorular üzerine fetva hazırlandı.
Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan dijital kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü bu genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerektiği kaydedilen fetvada, "Buna göre kendi özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla herhangi güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda 'saadet zinciri' olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir." değerlendirmesinde bulunuldu.
Muhabir: Aynur Ekiz