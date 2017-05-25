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25 Mayıs 2017 Perşembe 16:18

Diyarbakır'da birlikte yürüyen çifte saldırı

Diyarbakır Yenişehir'de gündüz vakti yolda birlikte yanyana yürüyen genç çift, kimliği belirsiz kişinin saldırısına uğradı, saldırının nedeni ise 'Yolda yanyana yürümek"

Diyarbakır'da birlikte yürüyen çifte saldırı
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Diyarbakır'da birlikte yürüyen çifte saldırı


Diyarbakır'da beraber yürüyen kadın ve erkeğe saldıran zanlının görüntülerine tepki yağdı. Yağmurlu bir günde kaldırımda bekleyen genç çifte 'Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek çatan kimliği belirsiz şahıs, önce genç adama, ardından da yanındaki genç kadına saldırdı.

Yüzüne darbe alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı

Diyarbakır'da bir kişi, yan yana yürüyen çifte "Burada böyle yürüyemezsiniz" diye çıkıştı. Bir süre tartıştığı adama saldırmaya çalışan şahıs, yüzüne aldığı darbelerle sersemlemeye başladı. Adamı vuramayacağını anlayan şahıs, yanındaki kadına saldırıp darp etti.

Edinilen bilgiye göre akıllara durgunluk veren olay, merkez Yenişehir ilçesi Ekinciler Caddesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşandı. Önceki gün yolda yürüyen çifti gören bir şahıs yaklaşık 200 metre peşinden gittiği çifte, iddiaya göre, "Burada böyle yürüyemezsiniz" diyerek çıkıştı. Şahıs, çiftten erkek olanla bir süre tartıştıktan sonra saldırmaya başladı. Yüzüne darbe alarak sersemleyen şahıs, erkeği dövemeyeceğini anlayınca kadına saldırmaya başladı.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar, şahsı bölgeden uzaklaştırdı. Yaşanan olay, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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