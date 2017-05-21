Diyarbakır'da tarlaya uçan lüks araç içinde 3 kişi can verdi

Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde kontrolden çıkıp taklalar atan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaşamlarını yitirdi.Kaza, bugün öğlen saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Yeniköy mevkiinde meyda geldi. Van'dan Diyarbakır yönüne gidenyönetimindekiplakalı lüks otomobil, Silvan'ın Yeniköy mevkiinde kontrolden çıktı.Takla atarak savrulan araç, mısır ekili tarlaya uçtu. Kazayı gören diğer araçların sürücülerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi.Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mehmet Yaşar ile aynı araçta bulunanyaşamlarını yitirdi.4 kişinin cesetleri otopsi için Devlet Hastanesi'ne götürülürken, polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini tespit etmek için çalışma başlattı.