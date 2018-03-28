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Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması yapıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 500 personelin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı.

Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması yapıldı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 500 personelin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması yapıldı.

28 Mart 2018 Çarşamba 22:45
Diyarbakır'da hava destekli asayiş uygulaması yapıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünce huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması amacıyla 500 personelin katılımıyla hava destekli asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte huzur ve güvenliğin devamlılığının sağlanması, önleyici kolluk hizmetlerinin yapılması ile şüpheli görülen, aranan uyuşturucu satıcısı ve kullanıcıları ile terör nitelikli suç ve suçlularla mücadele amacıyla merkez Bağlar ilçesinde asayiş uygulaması yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, narkotik ve terör ekiplerince yürütülen uygulamaya 500 personelden oluşan 50 ekip katıldı.

Ekipler, umuma açık iş yeri, internet kafeleri denetledi. Şüpheli kişilerin kimlik kontrolünü yaptı, bazı araçlarda da arama gerçekleştirdi.

Uygulama kapsamında, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, terör örgütü üyesi olma, terör örgütü propogandası yapma suçularından aranan bir kişi ile başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan aranan bir kişi olmak üzere 2 kişi yakalandı.

Uygulamada aracında ruhsatsız tüfek ve 6 fişek ele geçirilen kişiye de bin 24 lira idari para cezası uygulanırken, bir kişi üzerinde de 10 gram esrar bulundu. Yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 16 kişiye de tebligat yapıldı.

Muhabir: Şükrü Gündüz

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