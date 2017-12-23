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Doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi sofraları süsleyecek

Meralarda mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen, lezzetiyle çok talep gören Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi sofraları süsleyecek

Meralarda mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen, lezzetiyle çok talep gören Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala 100 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

23 Aralık 2017 Cumartesi 11:29
Doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi sofraları süsleyecek

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, köy sakinlerince doğal ortamda yetiştirilen, lezzetiyle ünlü "Kandıra hindisi" 100 liradan başlayan fiyatlarla yılbaşı sofralarında yerini almayı bekliyor.

Meralarda 8 ay boyunca mısır, fındık, buğday, ayçiçeği ve kekik gibi doğal ürünlerle yetiştirilen Kandıra hindisi, yılbaşına sayılı günler kala sofraları süslemeye hazırlanıyor. Hindi yetiştiricileri, ellerindeki hayvanları yılbaşı öncesinde bitirmeyi planlıyor.

Kandıra'da 6 senedir hindi üreticiliği yapan Musa Yener (55), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin önemli değerlerinden biri olan hindinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

"Muhafazakar kesim yılbaşı sonrasına sipariş veriyor"

Hindileri meralarda özel bakıcılarla yetiştirdiklerini aktaran Yener, "Hindilerimiz doğal ortamda, gezerek besleniyor. Akşamları da buğday ve mısır takviyesi yapıyoruz. Kandıra hindisi bir markadır ve bu markayı kaybetmemek için özenle yetiştiriyoruz. Kandıra sürekli dışarıya göç veriyor. Bizim gibi orta yaşlı insanlar burada kalıyor. Dolayısıyla hindi bakımı ve üreticiliği eskiye oranla her geçen yıl azalıyor. Bu nedenle başka illerde Kandıra hindisi adı altında hindi satıp kazanç sağlıyorlar ama hiçbiri Kandıra hindisinin yerini tutmaz." diye konuştu.

Yılbaşı için yetiştirdiği hindileri sipariş üzerine daha çok İstanbul'un lüks restoranlarına, otellere ve büyük marketlere sattığını belirten Yener, muhafazakar kesimin de yılbaşı sonrası için sipariş verdiğini dile getirdi.

"Fiyatlar 100 ila 200 lira arasında değişiyor"

Kandıra hindisinin fiyatının 100 ila 200 lira arasında değiştiğini belirten Yener, dişi ve erkek hindi arasında, aynı yaşta oldukları için sadece kilogram farkı olduğunu, lezzetlerinin değişmediğini, dişi hindinin ortalama 4-6, erkek hindininse 6-12 kilogram ağırlığında olduğunu anlattı.

Yener, iyi bir hindinin ibiğinin parlak kırmızı, kanadının altının da beyazlaşmış veya mısır özü renginde olmasından anlaşılabileceğini sözlerine ekledi.

Lezzetli hindi pişirmenin püf noktası

Kandıralı aşçı Muzaffer Bayraktar, 35 yıldır bu mesleği yaptığını, genelde dişi hindiyi daha çok tercih ettiklerini dile getirerek, hindi pişirmenin püf noktalarını şöyle anlattı:

"İyi bir hindinin çiftlik değil, köy hindisi olması gerekir. Öncelikle hindimizi büyüklüğüne göre tencerede 2,5-3 saat kadar haşlıyoruz. Pirinci, tuzlu ve limonlu ılık suda bekletiyoruz. Pirinci yıkadıktan sonra, tereyağ ve zeytinyağ ile birlikte kavuruyoruz. Daha sonra pirince, çam fıstığı, kuş üzümü, karabiber, yenibahar ve tuz ekliyoruz. Hindinin doğranmış ve haşlanmış ciğerlerini iç pilavına katıyoruz. Bir süre beklettikten sonra, hindinin içine dolduruyoruz, son olarak hindinin açık olan bölgesini dikiyoruz. Salça, yoğurt, sıvı yağ ve tuz karışımı sosumuzu sürerek, hindimizi fırına veriyoruz. Yaklaşık 30 dakika sonra hindimiz kızarmış olarak servise hazır oluyor."

Bayraktar, 6 kilogramlık bir dişi hindiyle 15 kişinin doyabileceğini aktardı.

Muhabir: Metin Girgin

Anahtar Kelimeler:
HindiKandıraKANDIRA HİNDİSİKocaeliTürkiyeYılbaşı
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