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13 Ocak 2017 Cuma 14:18

Doğan Holding üst düzey yöneticileri serbest.

 Doğan Holding üst düzey yöneticilerinden Avukat Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğan Holding üst düzey yöneticileri serbest.
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Doğan Holding üst düzey yöneticileri serbest.
   Doğan Holding üst düzey yöneticilerinden Avukat Erem Turgut Yücel ile Yahya Üzdiyen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Medyaradar’ın haberine göre Holding’in iki yöneticisinin de odalarında arama yapılmış ve gözaltında tutulmuştu. Bugün hakim karşısına çıkan Turgut ve Üzdiyen’in kontrol kararı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.
   Doğan Holding Ankara Temsilcisi Barbaros Muratoğlu, ‘FETÖ’nün avukat yapılanması’nda yer alan itirafçı avukat Ramazan Aykış’ın ifadeleri üzerine 1 Aralık’ta Ankara’da gözaltına alınmış, 14 gün sonra İstanbul’da tutuklanmıştı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Ramazan Aykış ifadesinde, 2012’de Barbaros Muratoğlu’nun, temsilcisi olduğu şirketin vergi ve yüksek meblağlı para cezalarını konu alan davaları nedeniyle kendileriyle çalışmak istediklerini söylediğini ileri sürdü. Aykış, bunun ardından Mizan Hukuk Bürosu’nun başındaki Mehmet Yusuf Burak ve Polis Akademisi öğretim üyesi Cemaleddin Karadaş’ın İstanbul’da Erem Turgut Yücel ve Yahya Üzdiyen ile toplantı yapıp sözleşme imzaladığını öne sürmüştü. Avukat, itirafında, vekaletin 2014 yılına kadar sürdüğünü iddia etmişti.
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Anahtar Kelimeler
Yahya ÜzdiyenErem Turgut YücelDoğan Holding
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