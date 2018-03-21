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Doğan Medya Center'in işgali davasında 3 eski subaya ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'in işgaline ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Doğan Medya Center'in işgali davasında 3 eski subaya ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Doğan Medya Center'in işgaline ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21 Mart 2018 Çarşamba 22:08
Doğan Medya Center'in işgali davasında 3 eski subaya ağırlaştırılmış müebbet

İSTANBUL(AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Bağcılar'daki Doğan Medya Center'ın işgal edilip yayınının kesilmesi ve çıkan olaylarda bir kişinin şehit edilmesine ilişkin davada, 3 eski subay ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen dava karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, eski yüzbaşı tutuklu sanıklar Erdal Şeker, Süleyman Ahmet Kaya ve Mehmet Akif Aslan'ın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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