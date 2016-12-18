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18 Aralık 2016 Pazar 08:29

Doğu buz kesti; Kars - 27 dereceyi gördü

Aralıksız 2 gün yağan kar, Doğu Anadolu'da yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Şiddetli soğuk hava nedeniyle birçok ev ve iş yerinin camları, şadırvanlar ve araçlar buz tuttu.

Doğu buz kesti; Kars - 27 dereceyi gördü
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Doğu buz kesti; Kars - 27 dereceyi gördü


Sibirya soğuklarının etkisi altında bulunan Doğu Anadolu Bölgesi'nde adeta buz kesti. Dün gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında  27 derece ile Kars'ta yaşandı. Ağaçların kırağı, şadırvan ve yolların buz uttuğu bölgede, vatandaşlar şiddetli soğuğa karşı araçlarını battaniye ya da naylonla örterek korudu.

Aralıksız 2 gün yağan kar, Doğu Anadolu'da yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Şiddetli soğuk hava nedeniyle birçok ev ve iş yerinin camları, şadırvanlar ve araçlar buz tuttu.

Erzurum'da özellikle gece saatlerinde etkili olan soğuk hava ve sis, sabah saatlerinde doyumsuz manzara sundu. Soğuk hava ve sis nedeniyle oluşan kırağı ağaçları süslerken, doğayla bütünleşerek görsel bir kar şöleni yarattı. Erzurum'da etkili olan sis nedeniyle özellikle merkez Aziziye ilçesinde görüş mesafesi yer yer 2 metreye kadar düştü.

Bazı vatandaşlar dona karşı araçlarını battaniye ya da naylonla örterek korumaya çalıştı. Donan araçlar ise takviye yardımı ile güçlükle çalıştırılabildi. Hayatı olumsuz yönde etkileyen soğuklar, özellikle dışarıda çalışan pazarcı, belediye ve TELEKOM ile TEDAŞ'ın arıza ekipleri gibi çalışanları zor durumda bıraktı.

METEOROLOJİDEN UYARI

Sibirya soğuklarının etkisi altına giren bölgede dün gece yaşanan en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 27, Erzurum ve Ardahan'da 25, Muş'ta 18, Iğdır'da 17 ve Erzincan'da 15 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji 12'inci Bölge Müdürlüğü, sabah ve gece saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus beklendiğinden, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini duyurdu.

 
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