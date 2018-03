Doğu Ekspresi'nde 25 saatlik yolculuk

KARS (AA) - CÜNEYT ÇELİK - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında Doğu Ekspresi ile 25 saat yolculuk yapanlar, unutulmaz ve keyifli anlar yaşıyor.

TCDD Taşımacılık AŞ'nin Doğu Ekspresi treni, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerini sürdürüyor. Ankara'dan başlayıp Kars'ta son bulan Türkiye'nin en eski hatlarından Doğu Ekspresi ile yolculuk 25 saatte tamamlanıyor.

Ankara'dan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergahını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometre yol aldıktan sonra son durak Kars'a yolcularını ulaştırıyor.

Yerli ve yabancı turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende yer bulmakta zorlanıyor. Uçak ve otobüse göre daha uygun maliyetle yolculuk yapma imkanı bulanlar, tren seferi sırasında eşsiz manzaralara da şahitlik etmenin ayrıcalığını yaşıyor.

Doğu Ekspresi ile seyahat eden her yaştan yolcular, yanlarında getirdikleri yiyecekleri birbirleriyle paylaşıyor, düzenledikleri etkinliklerle eğlencenin tadını çıkarıyor.

Kompartımandaki pencereleri rengarenk led ışıklarla aydınlatan yolcular, seferlerine ayrı bir keyif katıyor. Yerli ve yabancı turistlerin bulunduğu trende yolculuk, şarkı ve türkülerle unutulmaz hale geliyor.

"Tek başıma çıktım yola ama bir sürü arkadaşım oldu"

Yolculardan Sümeyye Zehra Akgünler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sakarya'dan Doğu Ekspresi trenine binmek için Ankara'ya geçtiğini ve keyifli bir yolculuk yaşadığını söyledi.

Böyle bir yolculuğu herkese tavsiye ettiğini anlatan Akgünler, "İlk defa trene bindim çok güzeldi, eğlenceliydi tahminimden güzel geçti. Tek başıma çıktım yola ama buraya geldiğimde bir sürü arkadaşım oldu." dedi.

Akgünler, yolculukta edindiği arkadaşlarıyla güzel anılar biriktirdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Çok güzel, mutlaka herkes hayatında bir kez Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmalı. Yolda çok güzel manzaralar gördüm, çok eğlendim dolu dolu geçti, sadece manzara izleyerek geçmedi yolculuk, güldük eğlendik oyunlar oynadık yeni arkadaşlar edindim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Herkese de tavsiye ediyorum."

"Herkesi mutlaka Doğu Ekspresi ile seyahat etsin"

Ankara'dan yola çıkan Uğur Yalvaç ise herkesin Doğu Ekspresi ile seyahat etmesi gerektiğini vurgulayarak "İlk defa Doğu Ekspresi ile yolculuk yaptım, çok memnun kaldım. Tren yolcuğunun bu kadar keyifli olduğunu tahmin etmiyordum, herkesin görmesini tavsiye ediyorum." ifadesini kullandı.

Keyifli yolculuğun ardından trenden inen yolcular, Kars'ta bulunan UNESCO listesindeki Ani Örenyeri, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Katerine Köşkü ve Boğatepe köyünde bulunan ekomüze özelliği taşıyan Peynir Müzesini gezerek güzel anılar biriktiriyor.