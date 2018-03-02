Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.932
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2530
EURO
4.7035
Nadal bir süre daha korta çıkamayacak
Nadal bir süre daha korta...
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
Sofuoğlu'ndan dünya şampiyonluğu sözü
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza ihtiyacımız var'
'Bulunduğumuz durumdan çıkabilmemiz için taraftarımıza...
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz: Gençlerbirliği'ni yenebilecek güçteyiz
Aytemiz Alanyaspor kalecisi Haydar Yılmaz:...
TFF'den AYM açıklaması
TFF'den AYM açıklaması

Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil hayatını kaybetti

Esed rejimi ve destekçilerinin Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.

02 Mart 2018 Cuma 13:06
Doğu Guta'da 12 günde 674 sivil hayatını kaybetti

DOĞU GUTA (AA) - Beşşar Esed rejiminin 5 yıldır abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya son 12 günde düzenlediği saldırılarda 674 sivil hayatını kaybetti.

Doğu Guta'daki Sivil Savunma merkezinin (Beyaz Baretliler) raporuna göre, Doğu Guta'ya Esed rejimi ve Rusya'nın 19-28 Şubat dönemindeki saldırılarında 127'si çocuk, 95'i kadın, 2'si sivil savunma görevlisi olmak üzere 666 kişi hayatını kaybetti.

Bombardımanlarda 658'i çocuk, 540'ı kadın, 7'si sivil savunma görevlisi 2 bin 278 kişi yaralandı.

Doğu Guta'da kadın ve çocuklar genellikle evlerin sığınak ve bodrumlarında kalırken, erkekler ailelerin geçimi için dışarı çıkmaya mecbur kalıyor. Bu da ölümler içindeki yetişkin erkek oranını artırıyor.

Binlerce bomba yağdı

Rejim güçleri ve destekçileri, 10 gün içinde Doğu Guta'yı havadan 917 kez vurdu.

Rejim ve destekçikleri aynı süre içinde Doğu Guta'ya 459 karadan karaya füze, 284 varil bombası, 172 yakıcı bomba, 15 misket bombası, 3 bin 879 roket ve 3 bin 357 top atışıyla hedef aldı.

Sivil Savunma ayrıca, dün Doğu Guta'ya yönelik bombardımanda 8 sivilin öldüğünü duyurmuştu.

Böylece bölgede son 12 günde hayatını kaybeden sivil sayısı 674'e yükseldi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat'ta aldığı kararla Doğu Guta başta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. Ancak "gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.   Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi. İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda, binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor.  Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk ise açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Muhabir: Said İbicioğlu, Levent Tok

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak tek ülke'
'Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak tek ülke'
Türk iş adamının Dubai'de gözaltında alınması protesto edildi
Türk iş adamının Dubai'de gözaltında alınması protesto edildi
Ünal: Hem sınır hem iç güvenliğimizi korumak için mücadele veriyoruz
Ünal: Hem sınır hem iç güvenliğimizi korumak için mücadele veriyoruz
İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale
İsrail'den Gazze sınırındaki Kudüs gösterilerine müdahale
Mali Cumhurbaşkanı Keita: İslam dünyasında artık sesini duyuracak bir lider var
Mali Cumhurbaşkanı Keita: İslam dünyasında artık sesini duyuracak bir lider var
Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü
Esed rejimi Doğu Guta'da 23 sivili daha öldürdü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı yerde kalmayacak
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Şehit ve gazilerimizin tek damla kanı yerde kalmayacak
'Doğu Guta'da savaş suçu işleyenler hesabını verecek'
'Doğu Guta'da savaş suçu işleyenler hesabını verecek'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim