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Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da bulunan askeri grupların bildirisinde, "Bizler Doğu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarının uygulanmasında ve siyasi süreçte yer almaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da bulunan askeri grupların bildirisinde, "Bizler Doğu Guta'daki askeri gruplar olarak BM kararlarının uygulanmasında ve siyasi süreçte yer almaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

17 Mart 2018 Cumartesi 01:54
Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama

ANKARA (AA) - Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da bulunan askeri gruplar Ceyşü'l İslam, Feylak Er-Rahman ve Ahraru'ş Şam, bir bildiri yayınladı.

Askeri grupların yaptığı yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın yaptığı açıklamalar üzerine, bizler Doğu Guta'daki askeri gruplar olarak Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanmasında ve siyasi süreçte yer almaya hazırız." ifadeleri kullanıldı.

Cenevre'de BM'nin denetiminde, BM'nin ateşkes kararını öngören 2401 sayılı kararının mekanizmalarını ve hayata geçirilişini, Rus tarafıyla doğrudan müzakere etmeye hazır olunduğu belirtilen açıklamada, "Halkımızı koruma adına meşru hakkımız var. Tehcir ve demografik yapının değiştirilmesini karşıyız. Sivillere gönderilecek BM yardımlarının girişine güvence verilmeli." denildi.

BMGK ateşkes ilan edilmesini istemişti

BMGK, 24 Şubat'ta aldığı kararla başta Doğu Guta olmak üzere Suriye genelinde siviller için insani ateşkes ilan edilmesini istemişti. "Gecikmeksizin" hayata geçirilmesine hükmedilen ateşkesin nasıl başlayacağı ise belirsiz kalmıştı.

Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) saatlerinde geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip, rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, geçen yıl nisan ayından itibaren bölgeye yönelik ablukasını sıkılaştırıp, son aylarda da saldırılarını şiddetlendirdi.

İnsani krizin derinleştiği bölgede, yüzlercesi acil durumda binlerce sivil hasta tahliye edilmeyi bekliyor. Bunların birçoğu çocuk veya ileri evre kanser hastası. Doğu Gutalı çok sayıda bebek ve çocuk da açlık ve ilaçsızlık yüzünden yaşamını yitirdi.

Muhabir: Ercan Canbolat

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