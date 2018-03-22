Doğu Guta'da ilk tahliyeler başladı

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'ya başlattıkları kara harekatının Haresta ilçesi sınırlarına ulaşması sonrası yürütülen görüşmeler sonucu ilçedeki binlerce sivil ve askeri muhaliflerin tahliyesine başlandı.

Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta ilçesindeki askeri muhalifler ve sivilleri taşıyan ilk konvoydan 5 otobüs ülkenin kuzeyindeki İdlib ve çevresindeki bölgelere doğru hareket etti.

Haresta'dan gün içerisinde çıkması planlanan ilk konvoyda toplam 40 otobüs yer alırken, ilk tahliyenin ardından ilçeden çıkan sivil sayısının bin 500 civarında olması bekleniyor.

Haresta'dan ayrılanların İdlib'deki geçici barınma merkezlerine yerleştirilmesi öngörülüyor.

Anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri gruplarında olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkarılması öngörülüyor.

Haresta İlçesi Yerel Meclis Başkanı Husam Beyruti, rejimle varılan anlaşma sonucu ilçedeki askeri muhaliflerin ve ailelerinin yanı sıra ilçeden çıkmak isteyenlerin Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere gönderileceklerini belirtti.

Beyruti, "Anlaşma gereği bölgede sağlık durumları kötü olanlar, istekleri üzerine ya İdlib'e ya da Şam'daki hastanelere kaldırılacak. Bölgede kalan sivillere dokunulmayacak. Bölgedeki evlerine dönmek isteyen sivillere de rejim güçleri izin verecek." dedi.

Rejim garantörlüğünde tahliyelerin süreceğini kaydeden Beyruti, tahliyelerin 4 aşamalı olarak tamamlanmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Tahliyenin tamamlanmasıyla Haresta ilçesinin rejim güçlerinin kontrolüne girmesi ve üçe bölünmüş durumda olan Doğu Guta'nın güney ve kuzey parçaları arasındaki bağın kopması öngörülüyor.

19 Şubat'tan bu yana binden fazla sivil öldürüldü

Sivil Savunma kaynaklarından edinen bilgiye göre, rejim ve destekçilerinin 19 Şubat'tan bu yana Doğu Guta'daki sivil yerleşim alanlarına düzenlediği hava ve kara saldırıları sonucu hayatlarını kaybeden sivillerin sayısının bini geçtiği öğrenildi.

Rejimin belirlediği geçici barınma merkezlerinde tutulan sivillerin hiçbir uluslararası güvencesi bulunmazken, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyor.

Doğu Guta, Astana anlaşmalarında "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan edilmesine rağmen Rusya'nın garantörlüğünü üstlendiği Esed rejimi, Nisan 2017'den itibaren bölgeyi abluka altında tutup, son aylarda saldırılarını şiddetlendirdi.



Muhabir: Adham Kako, Levent Tok, Eşref Musa