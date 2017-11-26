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Doğu Guta'da son iki haftada 100'ü aşkın sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.

Doğu Guta'da son iki haftada 100'ü aşkın sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Esed rejiminin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.

26 Kasım 2017 Pazar 16:32
Doğu Guta'da son iki haftada 100'ü aşkın sivil hayatını kaybetti

DOĞU GUTA/ANKARA

Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin başkenti Şam'da Doğu Guta bölgesindeki yerleşim yerlerine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre 20 sivil yaşamını yitirdi.

Şam'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Esed rejiminin gerginliği azaltma bölgeleri içinde yer alan Doğu Guta'nın Duma ve Haresta ilçeleri ile Misraba, Medyere ve Ayn Terma beldelerine sabah saatlerinden itibaren düzenlediği yoğun hava ve topçu saldırılarında 4'ü çocuk 20 sivil hayatını kaybetti.

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Doğu Guta'daki AA muhabirinin hastane ve sivil savunma kaynaklarından edindiği bilgiye göre, rejimin Misraba beldesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 13 sivil öldü.

Medyere beldesine düzenlen hava saldırında ilk belirlemere göre biri çocuk 5 sivil yaşamını yitirirken Duma ilçesindeki topçu saldırılarında şu ana kadar en az 2 sivil hayatını kaybetti.

Çok sayıda yaralı, bölgedeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Olay yerine intikal eden sivil savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Rejimin Doğu Guta ilçe ve beldelerine 14 Kasım'dan itibaren yoğunlaştırdığı saldırılarda ölen sivil sayısı 100'ü aştı.

Rejimin saldırıları aralıksız sürüyor

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Rejim ve yabancı terörist gruplarının 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'da, yaklaşık 400 bin sivil yoksulluk, açlık ve zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Rejimin garantörü Rusya, 22 Temmuz'da ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurmuştu ancak buna rağmen Esed rejiminin saldırıları aralıksız sürüyor.

İlaçların girişi durdu

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Doğu Guta'ya kaçak yollarla sokulabilen temel gıda ürünleri ve ilaçların girişi bir süre önce durdu.

Muhabir: Adham Kako

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