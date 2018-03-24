Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup...

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Haresta ilçesinden tahliye edilen siviller ve askeri muhaliflerden oluşan ikinci konvoy, Hama iline ulaştı.

Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor

Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta'nın Haresta ilçesinden tahliye edilen siviller ve askeri muhaliflerden oluşan ikinci konvoy, Hama iline ulaştı.

24 Mart 2018 Cumartesi 12:02
Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta ilçesini kapsayan tahliyelerde ikinci kafile dün gece geç saatlerde yola çıktı.

Yaklaşık 3 bin 290 sivil ve askeri muhalifi taşıyan 45 otobüslük konvoy, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama iline ulaştı.

Acil durumdaki hastaların da bulunduğu konvoyun buradan Suriye'nin kuzeybatısında, rejim karşıtı silahlı gruplar ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve batı Halep'e girmesi bekleniyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Haresta'dan hareket eden ilk tahliye konvoyu, dün sabah erken saatlerinde İdlib ve Halep illerinin batı kırsalına ulaşmış, burada yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirilmişti.

Böylece dün çıkanlarla beraber tahliye edilen kişi sayısı 5 bin 198'e ulaştı.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor.

Muhabir: Adham Kako,Burak Karacaoğlu,Levent Tok

Anahtar Kelimeler:
Doğu GutaDünyaEsedHarestaSuriyeTahliye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
PYD'nin muhalif Kürt siyasilere tahammülü yok
Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi
Farelerde yaşa bağlı dayanıklılık kaybı tersine çevrildi
TSK açıkladı: Afrin tamamen kontrol altında
TSK açıkladı: Afrin tamamen kontrol altında
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Afrin'de üç beş köy kaldı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Afrin'de üç beş köy kaldı
Prof. Dr. Erbaş: İslam beldelerinde adeta fikir, mezhep savaşları isteniyor
Prof. Dr. Erbaş: İslam beldelerinde adeta fikir, mezhep savaşları isteniyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin harekatı barışın zaferi, terörün yenilgisidir
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Afrin harekatı barışın zaferi, terörün yenilgisidir
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
TOKİ restorasyona desteği artırdı
TOKİ restorasyona desteği artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim