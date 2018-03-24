Doğu Guta'dan zorunlu tahliyeler sürüyor

DOĞU GUTA/ANKARA (AA) - Doğu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Haresta ilçesini kapsayan tahliyelerde ikinci kafile dün gece geç saatlerde yola çıktı.

Yaklaşık 3 bin 290 sivil ve askeri muhalifi taşıyan 45 otobüslük konvoy, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimindeki Hama iline ulaştı.

Acil durumdaki hastaların da bulunduğu konvoyun buradan Suriye'nin kuzeybatısında, rejim karşıtı silahlı gruplar ve muhaliflerin kontrolündeki İdlib ve batı Halep'e girmesi bekleniyor.

Önceki gün öğle saatlerinde Haresta'dan hareket eden ilk tahliye konvoyu, dün sabah erken saatlerinde İdlib ve Halep illerinin batı kırsalına ulaşmış, burada yerel sivil toplum örgütlerinin kurduğu geçici barınma merkezlerine yerleştirilmişti.

Böylece dün çıkanlarla beraber tahliye edilen kişi sayısı 5 bin 198'e ulaştı.

Rusya'nın garantörlüğünde varılan anlaşma gereği, muhaliflerin kontrolündeki Haresta ilçesinden, aralarında askeri grupların da olduğu yaklaşık 8 bin kişinin çıkması öngörülüyor.

Muhabir: Adham Kako,Burak Karacaoğlu,Levent Tok