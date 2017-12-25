Doğu'da yayla hasreti sona eriyor

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği, güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasağının ilkbaharda kaldırılmasıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yayla hasreti sona erecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hakkari'de partililere ve vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmasında, "Önümüzdeki bahardan itibaren uzun zamandır güvenlik sebebiyle uygulanan yaylalara çıkma yasaklarını inşallah kaldırıyoruz. Buyurun, yaylalara çıkın, güvenlik de bizden inşallah." ifadeleri, bölgedeki terör mağduru yetiştiricilerce sevinçle karşılandı.

Yetiştiriciler, terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlarla sağlanan huzur ortamında özgürce yaylalara kavuşacakları ilkbaharı heyecanla bekliyor.

"İlkbahar bayramımız olacak"

Bingöl Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Kaysadu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en büyük sıkıntılarının yaylalara çıkamamak olduğunu söyledi.

Hayvancılık için yaylaların önemine değinen Kaysadu, "Nisan ve mayıstan sonra küçükbaş hayvanlar hiçbir şekilde sıcak yerde olmaz. Dolayısıyla yaylalar hayvanların gelişimi için önemli. Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlar sayesinde çok iyi bir noktaya gelindi." diye konuştu.

Kaysadu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını heyecanla takip ettiklerine dikkati çekerek, yaylalar için uygulanan yasağın kaldırılacak olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

"Bu, hayvancılığın gelişmesi demektir"

Beritanlılar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Musa Yeşiltaş da "Bu göçerlerin yaylaya çıkışı, hayvancılığın gelişmesi ve hayvan varlığının artması demektir." diye konuştu.

Bingöl'de yetiştiricilik yapan Mahmut Morkoyun da "Güvenlik sıkıntısı nedeniyle çok sıkıntılar çektik. Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi inşallah artık rahat ederiz." ifadelerini kullandı.

Hayvancılıkla uğrayan Oran Aksu, yaylalardaki yasağın sona erecek olmasının umut verici olduğunu dile getirdi.

Siirt

Siirt Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Şengöz de şöyle konuştu:

"Bölge, hayvancılıkta Türkiye'nin kalbidir. Türkiye'nin et ihtiyacını karşılamada bölgemizin potansiyeli önemli. Onun için yaylalarımızın açık olması, güvenliğinin artırılması, bizim açımızdan çok iyi oldu. Üyelerimiz hayvanlarının yüzde 20'sini satmışlardı. Devletimiz başarılı operasyonlar gerçekleştirdi, yaylalarımız açıldı. Yasağın kalkmasıyla Türkiye'nin et ihtiyacını bu sene Doğu ve Güneydoğu karşılayacak. Yaylalarımızın açık olması, terörün olmaması bizim açımızdan oldukça iyi."

Pervari ilçesindeki Doğanca köyünde hayvancılıkla uğraşan Sait Sayın, yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Yaylalarda huzur olacak inşallah"

Yetiştirici Maşallah Özevin de bölgenin en büyük geçim kaynağının hayvancılık olduğunu kaydederek, terör saldırılarından hayvancılığın da olumsuz etkilendiğini vurguladı.

"Cumhurbaşkanımıza ülkemizin kanayan bir yarasını daha kapatmış olduğu için çok teşekkür ediyorum." diyen Özevin, en kısa sürede yaylalara çıkmak istediklerini söyledi.

Elazığ

Elazığ Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemal Yıldırım da yaylalara çıkış yasağı nedeniyle küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin verimli alanlardan faydalanamadıklarını söyledi.

Özellikle Elazığ'ın Karakoçan, Bingöl'ün Kiği, Adaklı ve Yayladere ilçeleri ile Tunceli'de bu potansiyelin yüksek olduğuna dikkati çeken Yıldırım, devletin terörle mücadeledeki kararlılığının bölgenin huzur ve güveni açısından önemli olduğunu söyledi.

Yaylalara çıkma yasağının kaldırılmasının terörle mücadeledeki başarının göstergesi olduğuna işaret eden Yıldırım, uygulanan yasak nedeniyle bazı yetiştiricilerin hayvanlarını Sivas gibi uzak illerdeki yaylalara götürmek zorunda kaldıklarını, bunun da maddi kayba yol açtığını belirtti.