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'Doktor öğretim üyesi' unvanının kısaltması belli oldu

YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "doktor öğretim üyesi" unvanının kısaltması belirlendi.

'Doktor öğretim üyesi' unvanının kısaltması belli oldu

YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "doktor öğretim üyesi" unvanının kısaltması belirlendi.

28 Mart 2018 Çarşamba 16:01
'Doktor öğretim üyesi' unvanının kısaltması belli oldu

ANKARA (AA) - "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.

YÖK tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.

Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul

Anahtar Kelimeler:
Doktor öğretim üyesiEğitimYÖKYükseköğretim Kurulu
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