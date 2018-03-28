'Doktor öğretim üyesi' unvanının kısaltması belli oldu

ANKARA (AA) - "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.
Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul
YÖK tarafından uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "doktor öğretim üyesi" unvanının kısaltması belirlendi.
ANKARA (AA) - "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.
Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.
Muhabir: Ahmet Sertan Usul