'Doktor öğretim üyesi' unvanının kısaltması belli oldu

ANKARA (AA) - "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması "Dr. Öğr. Üyesi" oldu.

tarafından, üniversitelere gönderilen yazıya göre, uygulamalarda birlikteliği sağlamak ve yazışmaları standart hale getirmek amacıyla "Doktor Öğretim Üyesi" unvanı için kullanılacak kısaltma belli oldu.

Buna göre, "Doktor Öğretim Üyesi" unvanının kısaltması, Dr. Öğr. Üyesi şeklinde kullanılacak.

Muhabir: Ahmet Sertan Usul