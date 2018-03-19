Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116322
ALTIN
166.134
DOLAR
3.9396
STERLİN
5.5166
EURO
4.8421
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Villarreal'i galibiyete Enes taşıdı
Vida'ya milli davet
Vida'ya milli davet
Atiker Konyaspor evinde kazandı
Atiker Konyaspor evinde kazandı
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
'Cenk Tosun, Everton'ın sıkıntısını sonlandırdı'
Trabzonspor sahasında farklı kazandı
Trabzonspor sahasında farklı kazandı

'Dolandırıcılar sahte vaatlerle insanları baştan çıkarıyor'

Psikiyatr Prof. Dr. Sayar, "Dolandırıcılar, karşılarındaki insanları sahte vaatlerle çok kolay baştan çıkarabilen kişilerdir. Israrla dolandırmaya devam eden sosyopat kişilikli bu insanlardan uzak durmak gerekiyor." dedi.

'Dolandırıcılar sahte vaatlerle insanları baştan çıkarıyor'

Psikiyatr Prof. Dr. Sayar, "Dolandırıcılar, karşılarındaki insanları sahte vaatlerle çok kolay baştan çıkarabilen kişilerdir. Israrla dolandırmaya devam eden sosyopat kişilikli bu insanlardan uzak durmak gerekiyor." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:54
'Dolandırıcılar sahte vaatlerle insanları baştan çıkarıyor'

İSTANBUL (AA) - Ayşe Büşra Erkeç - Psikiyatr Prof. Dr. Kemal Sayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son dönemde usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiden para toplayan Çiftlik Bank'a benzeyen organizasyonların psikolojik altyapısını anlattı.

İnsanlara yalan vaatler sunan kişilerin, kuvvetli anti-sosyal özellikleri bulunduğunu, manipülasyon ve kitle kontrolü konusunda ustalaşmış olduğunu aktaran Sayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kişiler, toplumda hakim olan zaaf noktalarını çok iyi bulan ve o noktalar üzerinden insanları manipüle etmeyi başarabilen kişiler oluyor. Dolandırıcılar, karşılarındaki insanları sahte vaatlerle çok kolay baştan çıkarabilen kişilerdir. İnsanlara çok önemli bir fırsatın olduğunu ve çabuk hareket etmezlerse fırsatı başkalarına kaptıracakları yolunda bir yanılsama sunuyorlar.

Böylece insanlarda bir kitle hareketi oluşmaya başladığında, sosyal psikolojideki uyumluluk bilinci gereğince sürüden ayrı düşenler kendilerini, dezavantajlı hissetmeye ve sürüye katılmakta selameti bulmaya başlıyorlar. Kandırılanlar, daha çok sürü psikolojisi ile hareket ediyor. (Çiftlik Bank) Tıpkı bu olaydaki gibi saadet zincirlerine katılan insanlar da kısa vadede çok yüksek bir gelir elde edeceklerinden, çok hızlı hareket etmezlerse 'fırsatı kaçıracakları' endişesiyle düşünmeden, tartmadan yanlışa dahil oluyor."

"Hak ettikleri cezaya çarptırılmazlarsa her türlü kötülüğü yaparlar"

Dolandırıcıların "sosyopat" diye tabir edilen psikolojik tanımlamaya sahip olduklarını vurgulayan Sayar, "Sosyopat dediğimiz tanıma, sadece kamuoyunun bildiği dolandırıcıları değil, bazen iş adamı kılığıyla kendini kamuoyuna takdim etmiş ancak alttan alta şirketinin veya bankasının altını oymuş insanları da bu kapsamda değerlendirebiliriz." dedi.

Sayar, sosyopatların yaptıkları yanlışı kabul etmediklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu insanlar kolay kolay yaptıklarının yanlış olduğuna inanmazlar çünkü kendilerini halkın üzerinde, her şeyi yapma hakkına sahip olarak görürler ve sahip oldukları tek duygu, üstünlüktür. Israrla dolandırmaya devam eden sosyopat kişilikli bu insanlardan uzak durmak gerekiyor. Bu kişilerin, devlet ve kanunlar tarafından çok büyük bir şekilde denetlenmesi gerekir. Halkı dolandıran, kötülük yapanların adam edilmesi ancak kurallarda imtiyaz ve boşluğun olmamasıyla ve gereken cezaya çarptırılmalarıyla mümkündür. Hak ettikleri cezaya çarptırılmayacaklarına inanırlarsa, her türlü kötülüğü beklememiz söz konusu olabilir."

"İnsanların çaresizliğinden faydalanıyorlar"

Uzman psikolog Alanur Özalp ise dolandırıcıların, insanların çaresizliğinden faydalandığını kaydetti.

Bu durumun sadece Türkiye'de değil dünyada da böyle olduğunu aktaran Özalp, "Çaresizliğin yaşandığı dönemlerde veya kişinin ekonomik açıdan sıkıntı yaşadığı dönemlerde bu tip olaylar çok oluyor. Kişilerin çaresizliği büyük olduğu için 'Denize düşen yılana sarılır' durumu gerçekleşiyor." diye konuştu.

Özalp, dolandırıcılarla ilgili ağır yaptırımlar uygulanması gerektiğini belirterek, "Dolandırıcıların kandırdıkları insanlar psikolojilerinin bozulması nedeniyle intihar edebiliyor. Polisten gelen bazı uyarı mesajları oluyor. Mesela devletin, bu gibi uyarılarla vatandaşı sürekli bilinçlendirilmesi gerekiyor. Olay olduktan sonra değil olmadan önlem almak amaç olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankFETÖJet FadılProf. Dr. Kemal SayarPsikiyatr Prof. Dr. Kemal SayarRadyo YayınlarıSosyopatTürkiyeUzman Psikolog Alanur Özalp
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siemens, Dünya Su Günü'nde tasarrufa dikkati çekiyor
Siemens, Dünya Su Günü'nde tasarrufa dikkati çekiyor
AB, Rusya'nın Salisbury saldırısına açıklık getirmesini istiyor
AB, Rusya'nın Salisbury saldırısına açıklık getirmesini istiyor
Emekliler ek ödemenin yükseltilmesini istiyor
Emekliler ek ödemenin yükseltilmesini istiyor
Ziraat Bankası banka ve kredi kartını tek kartta birleştirdi
Ziraat Bankası banka ve kredi kartını tek kartta birleştirdi
THY'nin Akabe seferleri başladı
THY'nin Akabe seferleri başladı
YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü
YPG/PKK'ya katılan İngiliz kadın Afrin'de öldürüldü
Çiftlik Bank İnegöl'deki tesisini FETÖ sanığının şirketinden almış
Çiftlik Bank İnegöl'deki tesisini FETÖ sanığının şirketinden almış
Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarı terör örgütlerini rahatsız etti
Zeytin Dalı Harekatı'ndaki başarı terör örgütlerini rahatsız etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim