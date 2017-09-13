Donanma Komutanlığındaki darbe girişimi davasında savunmalar alındı

KOCAELİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli salondaki 3. duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve bazı yakınları katıldı.

Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkı yönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde Harp Filosu Komutanı yapıldığı belirlenen tutuklu sanık eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici savunma yaptı.

Ekici, emniyet, savcılık ve mahkemedeki ifadelerini kabul etmediğini belirtti.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Ekici, darbe girişimine destek vermediğini, bu yönde bir emir almadığını ve emir vermediğini savunarak, suçsuz olduğunu iddia etti.

Sanık Ekici, 11 Temmuz 2016'da, eski İstanbul Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın kendisini telefonla aradığını, bazı önemli duyumlar aldığını söylediğini, bunu telefonda söyleyemeyeceğini, 13 Temmuz'da Ankara'da buluşmak üzere randevulaştıklarını ifade etti.

Eski Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin 16 Temmuz'da oğlunun düğününe katılmak için 7 gün izin aldığını anlatan Ekici, şöyle devam etti:

"Aksaz'daki birliğimden eşim ve çocuklarımla birlikte Gölcük'e geldim. Darbe olacakmış gibi bir hazırlığım da yoktu. Yanımda pasaportum yoktu, bankadan para çekmedim. Akşam İstanbul Fenerbahçe Orduevi'nde kaldık. Daha sonra 13 Temmuz'da otomobilimle Ankara'ya gittim. Şehrin girişinde Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'la buluşacaktık. Bekledim ama gelmedi. Telefonları kapalıydı. Çok kez aradım ama ulaşamadım. O gece arabamda uyudum. Sabah İstanbul'a gittim. Burada eşimle akşama kadar gezdik, alışveriş yaptık. Darbe planı içinde olsam bu kadar rahat hareket edebilir miydim?"

Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da Gölcük'e geldiğini, Harmancık'ın kendisini telefonla arayarak, "Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu." dediğini belirten Ekici,şöyle devam etti:

"Hemen yerime vekalet eden Kurmay Albay Aykar Tekin'i aradım, ulaşamadım. Daha sonra beni arayarak, 'Ordu yönetime el koydu. Gemileri kaldırıyorum.' dedi. Ben ne olduğunu anlayamamıştım. Ortalığın karıştığını anladım. Gölcük'te üsse girdim. Her tarafta önlem alınmıştı. Silahlı askerler vardı. 1,5 yıldır aramızdaki bir husumet nedeniyle görüşmediğim eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'i gördüm. Çelik yelek giymiş, silah kuşanmıştı. Ben kendisiyle görüşmedim. Kendisine, Gölcük Donanma Komutanlığında Harp Filo Komutanı olarak görev yapan, davanın müştekileri Tümamiral Ahmet İskender Yıldırım ile Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Yalçın Payal'ın tutuklanması için emir vermedim."

"Tuğamiral Ayhan Bay'ın evinde kaldım"

"Darbeciler beni Harp Filosu Komutanı olarak görevlendirmiş ama kesinlikle darbeye destek vermedim, bu yönde emir almadım ve emir vermedim." diyen Ekici, savunmasında şunları söyledi:

"Aksaz Üssü'nden ve Gölcük donanmadan gemilerin niye kalktığını sorduğumda bana 'gemilerin emniyeti için' diye cevap verdiler. Ben de 'Doğru yapmışsınız, halk içeri girerse gemilere zarar verebilir.' dedim ama gemiler geri dönmeyince, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ı aradım bana makul bir cevap vermedi. Darbe akşamı sabaha kadar eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay'ın evinde kaldım. Teslim olacaktım ama televizyondan generallerin yakalandığını ve köprüdeki olayları görünce kaos ortamı geçene kadar teslim olmama karar aldım. Sabah Donanma Komutanlığı Poyraz Limanı'ndan Tuğamiral Ayhan Bay ve Tuğamiral Hayrettin İmren'le birlikte sahil güvenlik botuna binerek kaçtık. Başiskele ilçesinde askeri donanmaya bağlı birliğin tel örgülerinden atladık. İmren ve Bay otostop yaparak gittiler. Bir buluşma noktası belirledik. Ben de daha sonra oraya gittim. Daha sonra İzmit'te birkaç evde kaldık. Ardından İstanbul'a gittik. Burada Bekir diye biri evine götürdü. Daha sonra başka eve geçtik. Daha sonra sivil polisler bizi yakaladı."

Bölgede görev yaptığı için Ege'yi santim santim bildiğini, nereden nasıl kaçılır, nerelerde sahil güvenlik var iyi bildiğini aktaran Ekici, "Kaçmak isteseydim İstanbul'a gitmezdim. Ege'den Yunanistan'a kaçardım ama akıl karı değildi. Zaten darbe yapmakla aranıyoruz bir de casuslukla suçlanmayalım diye kaçmadım. Ben Deniz Kuvvetlerinin birçok gizli askeri sırlarını biliyorum. Biz yurtdışına kaçmak istemedik. Benim tanıdığım hiç FETÖ'cü yok. Bu yapıya mensup kimseyle telefonda görüşmedim. Teslim olmayı planlıyordum." ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Hayrettin İmren'in kendisine gülerek, "Eğer yakalanırsak, her şeyi senin üzerine atacağım." dediğini öne süren Ekici, "Ben şaka yapıyor sandım. Meğerse şaka yapmıyormuş." dedi.

İmren'in İstanbul'da kaldıkları evde psikolojik sorunlar yaşadığını, sabaha kadar uyuyamadığını ifade eden Ekici, "Bize, 'Ben cinnet geçirdim. Elime bıçak alıp sizi öldürmek istedim ama vazgeçtim.' dedi." şeklinde konuştu.

Kod adı kullanmadığını savunan Ekici, "Bana 'Muhsin', Bay'a 'Abdurrahman', İmren'e de 'Seçkin' ismi verilmişti. Biz bunu cemaatin içinde bir kod adı olarak kullanmadık. Kaçak olduğumuz sırada deşifre olmamak için bu isimleri kullandık." ifadelerini kullandı.

Savunmasının ardından Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli'nin sorularını yanıtlayan Ekici, sıkıyönetim ilan edildiğinde, "Tümamiral Yıldırım ile Tuğamiral Yalçın Payal'ı tutuklayın, direnirlerse vurun." şeklinde emir vermediğini, İmren'in bunu kendisine olan husumetinden dolayı söylediğini öne sürdü.

Sevimli'nin, "Darbe girişiminin bertaraf edilmesi için ne yaptınız?" şeklindeki sorusunu Ekici, "Evden dışarı çıkmadım. Ne olduğunu bilmiyorum ancak, top atışlarının insanlara ve mala mülke zarar gelmemesi yönünde uyardım. Hatta 'kuru sıkı atın' dedim. Limandan ayrılan gemilerin geri dönmesi için uğraştım." diye yanıtladı.

"TSK'nın içinde FETÖ yapılanmasıyla ilgili ne biliyorsunuz?" sorusu üzerine Ekici, "FETÖ ile ilgili bilgim yok. İddianamede gördüm. FETÖ'cü üst düzey isimlerle sık sık görüştüğüm doğru değildir. Onlarla hiçbir diyaloğum yok. Hiç yurtdışına çıkmadım. FETÖ'cü olsaydım beni yurt dışına gönderirlerdi." dedi.

Sanık Ekici, Sevimli'nin, "Madem darbe girişimine katılmadın, neden kaçtın?" şeklindeki sorusu üzerine, "Boğaz Köprüsü'ndeki olayları gördüm. Kaos vardı. Ortalık sakinleşince teslim olacaktım ama ortalık sakinleşmedi. Yakalanan amirallerin, generallerin durumunu görünce, teslim olmanın bir anlamı olmayacağını düşündüm. Darbeyle ilgili kimseye emir vermedim. Tek kusurum Gölcük'ten ayrılmam oldu." diye konuştu.

"Rusya ile savaş çıkarırdım"

Sanık Ekici, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Darbeyle ilgili olsam, illegal bir yapının içinde olsaydım Rusya ile yaşanan uçak düşürme krizinde angajman kuralları yetkisi bendeydi. Eğer isteseydim Rusya ile savaş çıkartabilirdim." ifadelerini kullandı.

TBMM avukatı ve sanık avukatları, savunmasında müvekkilleri hakkında çeşitli iddialarda bulunan sanık Ekici'ye sorular yöneltti.

Duruşmayı, AK Parti Kocaeli milletvekili Sami Çakır ve STK temsilcileri de takip etti.

İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı şüpheli olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 92 şüpheli bulunuyor.

İddianamede Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Şüpheli askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığında görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmenle Donanma Komutanlığında darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Muhabir: Metin Girgin