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Down sendromlu çocuklar şeker hamuru faaliyetine katıldı

- "Özel" çocuklar için hayata geçirilen Eyüpsultan'daki Zahir Kafe'de Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mehter takımı gösterisi, şeker hamuru faaliyeti ve mart ayında doğan çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı - Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın: - "Bir insanın yüzünde oluşan bir gülümsemesi her şeye bedeldir"

Down sendromlu çocuklar şeker hamuru faaliyetine katıldı

- "Özel" çocuklar için hayata geçirilen Eyüpsultan'daki Zahir Kafe'de Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mehter takımı gösterisi, şeker hamuru faaliyeti ve mart ayında doğan çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı - Eyüpsultan Belediye Başkanı Aydın: - "Bir insanın yüzünde oluşan bir gülümsemesi her şeye bedeldir"

21 Mart 2018 Çarşamba 15:09
Down sendromlu çocuklar şeker hamuru faaliyetine katıldı

İSTANBUL (AA) - Eyüpsultan'da "özel" çocuklar için hayata geçirilen Zahir Kafe'de Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, mehter takımı gösterisi, şeker hamuru faaliyeti ve mart ayında doğan çocuklar için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Adını Hz. Muhammed döneminde yaşayan engelli sahabe olan Zahir İbn-i Haram'dan alan, down sendromlu çocuklara çalışma, öğrenme ve sosyalleşme imkanı sunan Zahir Kafe'de Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye nüfusunun yüzde 10'unun engelli olduğunu aktararak, "Nüfusumuzun yüze 90'ı da engelli adayıdır. Dolayısıyla çocuklarımızın her biri bir dünya ve her birinin ayrı bir dünyası var." diye konuştu.

İnsanları mutlu etmenin önemli olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"Bir insanın yüzünde oluşan bir gülümsemesi her şeye bedeldir. İBB engelliler mehter takımının verdiği konser ile bana göre son derece kaliteli ve profesyonelce bir sunum gerçekleştirdi. Mehter takımına eşlik eden diğer engellilerimiz ve onlara eşlik eden yakınlarının mutluluğu görülmeye değerdi. Bunlar küçük mutluluklar da olsa ne mutlu bize ki dünyamıza renk katmaya çalışıyoruz. Herkesin Dünya Down Sendromlular Günü'nü kutluyorum."

- "Engel olmayın, fark edin"

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu Başer de etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belediyelerin her anlamda farkındalık oluşturduğunu anlatan Başer, şöyle devam etti:

"Down sendromlu çocuklarımıza hizmet eden Eyüpsultan'da Zahir Kafe, Üsküdar'da ise Tebessüm Kafe'miz var. Bu çalışmalarla gurur duyuyoruz. Down sendromlular, en sevgi dolu engelli grubudur. Down sendromlu çocuklarımız bizim için gerçekten çok değerli. Biz, 'Engel olmayın fark edin' diyoruz. Onların her daim yanındayız ama bugün, özellikle farkındalık uyandırmak için burada bulunuyoruz."

Şarkıcı Tarık Mengüç ise Zahir Kafe'nin açılışında down sendromlu çocukların yanında olduğunu belirterek, "Down sendromlular bizim kardeşlerimiz. Onların sadece bir gününü kutlamak değil, her gün onları sevmeliyiz, saymalıyız ve destek olmalıyız diye düşünüyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Onlara engel olmayalım yeter diyorum." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu Ali Uçar'ın şarkıcı Michael Jackson'ın dans taklidini yaptığı programa, futbolcular Emre Belözoğlu, Arda Turan, oyuncu Sinem Öztürk, film yapımcısı Mustafa Uslu ile çok sayıda öğrenci ve yakınları katıldı.

Anahtar Kelimeler:
Arda TuranAK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Habibe Çiftçioğlu BaşerDown Sendromlu Ali UçarDünya Down Sendromlular GünüEyüpsultan Belediye Başkanı Remzi AydınFutbolcu Emre BelözoğluŞarkıcı-söz Yazarı Tarık MengüçZahir Kafe
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