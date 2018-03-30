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Down sendromlu genç "asker" oldu

Kahramanmaraş'ta down sendromlu gencin asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimleriyle gerçek oldu.

Down sendromlu genç "asker" oldu

Kahramanmaraş'ta down sendromlu gencin asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimleriyle gerçek oldu.

30 Mart 2018 Cuma 21:40
Down sendromlu genç

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta down sendromlu gencin asker olma hayali, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'un girişimleriyle gerçek oldu.

''21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'' etkinlikleri kapsamında, özel bir rehabilitasyon okulundaki arkadaşlarıyla ziyaret ettikleri Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'a, down sendromlu 16 yaşındaki Ahmet Can Gülep asker olmak istediğini belirtti.

Bunun üzerine Okumuş, Can'ın hayalini gerçekleştirmek için İlçe Jandarma Komutanlığıyla görüştü.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte Gülep, giydiği askeri üniformasıyla 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı.

Belediye Başkanı Okumuş, yaptığı açıklamada, Ahmet Can ile Down Sendromlular Günü'nde tanıştıklarını, belediye ziyaretlerinde askerleri çok sevdiğini ve asker olmak istediğini belirttiğini söyledi.

Gülep için İlçe Jandarma Komutanlığındaki görevlilerle görüştüğünü belirten Okumuş, "Komutanlıktaki arkadaşlarımız misafir etti. Bir gün de olsa askerlik heyecanını yaşadı. İnşallah bu emeline her zaman ulaşır, bu üniformayı da kendisine hediye ettik. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Down sendromlu genç Gülep de asker olmanın sevincini ve mutluluğunu yaşatan Osman Okumuş'a ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir

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Yaşam
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