Down sendromlu sporcular engel tanımıyor

İZMİR (AA) - EMİN MENGÜARSLAN - Genetik farklılık nedeniyle ailelerin desteğiyle yaşamını sürdüren down sendromlu bireyler, sporda elde ettikleri başarılarla dikkati çekiyor.

Yüzme, cimnastik, atletizm, buz pateni gibi zorlu spor branşlarını aileleri ve eğitmenlerinin desteğiyle sürdüren down sendromlu sporcular, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında elde ettikleri başarılarla boy gösteriyor.

Ailesinin kaslarının gelişimi için 5 yıl önce yüzme kursuna yazdırdığı 17 yaşındaki down sendromlu İrem Öztekin, Fransa'nın başkenti Paris'teki Avrupa Açık Yüzme Şampiyonası'nda, 50 ve 100 metre kelebekte kendi yaş grubunda 2 dünya rekoru ve 5 madalya sahibi oldu.

Down sendromlu kızının kendisine tarif edilemez duygular yaşattığını belirten anne Melek Öztekin, "Onunla gurur duyuyorum. Bana kızın dünya rekoru kıracak deseler inanmazdım. Eskiden çekingen, sessiz olan kızım, spora başladıktan sonra daha girişken ve azimli oldu. Kendisine hedefler koyuyor. Dünya şampiyonu olmak istediğini söylüyor." dedi.

Ece birinciliği kimseye kaptırmıyor

İzmir'deki Urla Gençlik Spor Kulübünün tek down sendromlu sporcusu olarak 5 yıl önce cimnastiğe başlayan Ece Şen (17) de Türkiye şampiyonluklarını kimseye bırakmıyor.

2012 yılından bu yana Türkiye Özel Sporcular Federasyonu (TÖSFED) tarafından düzenlenen Türkiye Artistlik Cimnastik Şampiyonası'na katılan sporcu, her katıldığı yarışmada altın madalyalar elde etti.

15 yaşında 20 madalya sahibi

İzmirli 15 yaşındaki down sendromlu Selin Durgut ise yeteneğini yüzme, dans, cimnastik ve buz pateni gibi farklı spor dallarında sergileyerek 15 yaşında 20 madalya elde etme başarısını gösterdi.

Onat'ın hikayesi

İzmir'de yaşayan down sendromlu Onat Soysal da (23) annesinin öğrettiği yüzmedeki başarısıyla tüm engellilere örnek oluyor.

8 yıldır katıldığı TÖSFED Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda kendi yaş kategorisinde çeşitli branşlarda dereceler elde eden Soysal, milli takımla 2016 yılında İtalya’da düzenlenen DİSSİO Avrupa Şampiyonası'na katılarak 200 metre kelebekte final yüzdü.

Futsalda milli takıma girdi

Yüzmede elde ettiği madalyaların ardından ilgi duyduğu futbolda kendisini geliştiren 19 yaşındaki Muammer Sinan Kuş, TÖSFED tarafından Futsal Milli Takımı'na seçildi.

Milli takımla birlikte Antalya ve Ankara'daki kamplara katılan milli sporcunun yüzmeden sonra hedefi futsalda milli takımla şampiyonluklar kazanmak.

Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda çok sayıda birincilik ve derece elde eden Sergen Aşkın (24) temmuz ayında Kanada'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kanada için hazırlık yapan bir diğer yüzücü 22 yaşındaki Özgün Öktem de geçen yıl Fransa'da düzenlenen DSISO Avrupa Yüzme Şampiyonası'nda, elde ettiği 200 metre kelebek ve 800 metre serbestteki Avrupa 4'üncülüğü derecesini ilerletmek istiyor.

Manisa'da 3 yıl önce sporla tanışan 14 yaşındaki İsmet Ulutaş da gülle atma ve atletizmde kısa sürede pek çok başarı elde etti.

Hem şampiyon hem garson

Türkiye Yüzme Şampiyonası'nda bu yıl 200 metre serbest kategorisinde 3'üncü olan 18 yaşındaki Berkay Demirci'nin hedefi ise bu ay sonunda yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanmak.

Hayal dahi edemedikleri mutlulukları yaşadıklarını anlatan anne Naime Demirci, oğlunun aynı zamanda Bornova ilçesindeki Down Kafe'de garson olarak çalıştığını, kendi parasını kazandığını, kendileri için bundan daha büyük bir mutluluğun olmadığını dile getirdi.