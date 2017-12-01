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DS 7 Crossback 2018'in ikinci çeyreğinde Türkiye'de

- DS 7 Crossback, gelecek yılın ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak

DS 7 Crossback 2018'in ikinci çeyreğinde Türkiye'de

- DS 7 Crossback, gelecek yılın ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak

01 Aralık 2017 Cuma 15:29
DS 7 Crossback 2018'in ikinci çeyreğinde Türkiye'de

İSTANBUL (AA) - DS 7 Crossback, 2018 yılının ikinci çeyreğinde Türkiye pazarına sunulacak.

DS Automobiles'den yapılan açıklamaya göre, yeni nesil DS modellerinin ilki olan DS 7 Crossback, tasarım, teknoloji, konfor ve güvenlik özellikleriyle dikkati çekiyor.

Yeni model, DS satış noktalarının yanında dijital olarak müşterilere ulaşmayı hedefleyen markanın sanal gerçeklikle modellerini oluşturabildiği yenilikçi bir yöntem aracılığıyla pazarlanıyor.

DS, "Sadece Siz" programı kapsamında, kiralayarak ürün gamını yakından tanıma imkanı sunan DS Rent veya farklı hizmet çözümleri sunan MyDS uygulaması da dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi de sunuyor.

Avrupa ve Çin'de üretilen model, markanın faal olduğu tüm pazarlarda satışa sunulacak. DS Automobiles'in yeni global SUV modeli DS 7 Crossback, gelecek yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa çıkacak.

Modelin plug-in hybrid versiyonu da bulunurken, DS Automobiles 2025 yılına kadar satışlarının 3'te 1'inden fazlasının elektrikli ya da plug-in hybrid versiyonlardan oluşacağını tahmin ediyor.


Anahtar Kelimeler:
DSDS 7 Crossback
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