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27 Haziran 2017 Salı 22:34

Düğün Salonu'nda faciadan dönüldü, 12 kişi hastanelik oldu

Düğün Salonu'nda faciadan dönüldü, 12 kişi hastanelik oldu
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Düğün Salonu'nda faciadan dönüldü, 12 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da bir düğün salonunda, düğün devam ederken aşağı kattaki trafo merkezinde çıkan yangından sızan dumandan, çoğu çocuk 12 kişi zehirlendi.
Ataşehir Mahallesi'nde saat 21.00 sıralarında, bir düğün salonunun altında bulunan trafo merkezinde aşırı yüklenmeden dolayı elektrik aksamında yangın çıktı. Yangınla birlikte tutuşan elektrik kablolarınını erimesi üzerine sızan duman, düğünün olduğu salonu da sardı. Dumanların yayılmasıyla birlikte salonda panik yaşandı. Davetliler korku ile dışarıya çıkanken içeri sızan dumandan zehirlenen çoğu çocuk 12 kişi olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğün salonuna gelen iftafiye ekiplerinin kısa süren çalışması ile yangın kontrol altına alındı.
Düğün salonu boşaltıldıktan sonra düğün salonu sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

 
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