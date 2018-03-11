Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116915
ALTIN
162.249
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.2741
EURO
4.6962
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen: Adımızı dünyaya duyuracağız
Ampute Milli Takımı'nın oyuncusu Türkmen:...
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Westbrook'tan bir 'triple double' daha
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı: Beşiktaş 1 - Karşıyaka 0
Beşiktaş Karşıyaka'yı tek golle uğurladı:...

Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor

Evlenmek isteyen çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalem ihtiyaçlar için en az 13 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor

Evlenmek isteyen çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalem ihtiyaçlar için en az 13 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

11 Mart 2018 Pazar 15:02
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor

ANKARA (AA) - Düğün sezonunun yaklaşmasıyla tatlı bir telaş içine giren evlenme hazırlığındaki çiftler, gelinlikten damatlığa, davetiyeden nikah şekerine, düğün salonundan ikramlara kadar hazırlıklara odaklandı.

Çiftlerin düğün töreni, kına gecesi, davetiye, nikah şekeri, gelinlik ve damatlık gibi ana kalemler için en az 13 bin lirayı gözden çıkarmaları gerekiyor. Söz konusu tutar, düğünün ve kına gecesinin yapıldığı mekana, burada verilen ikramlara, davetiyeye, gelinlik ve damatlık fiyatlarına göre artıyor.

Düğün organizatörü Ömer Kürkçü, AA muhabirine, düğünlerde genellikle Osmanlı figürleriyle yöresel temaların tercih edildiğini anlattı. Kokteyl tarzındaki modern organizasyonların da son yıllarda tercih edilmeye başlandığını belirten Kürkçü, çiftlerin düğün için tutacakları mekanın lokasyonuna, konukların rahat edebileceği fiziki şartlara, sunulan otopark ve güvenlik hizmetlerine göre tercih yapması gerektiğini söyledi.

Kürkçü, "Bu şartları sağlayan bir salon sezonda yaklaşık 90 düğün organizasyonu yapabiliyor. Kokteyl tarzı 500 kişilik bir düğünün maliyeti 6 bin 500 liradan başlıyor 12 bin 500 liraya kadar çıkabiliyor. Yemekli düğünlerimizde ise 500 kişilik kırmızı etli menümüzle salonun fiyatı yaklaşık 35 bin lira. Yemekli düğünlerimizde de çorba, ara sıcak, salata, meşrubat gibi seçenekler fiyatları değiştiriyor." dedi.

Konsepte göre fiyatlar değişiyor

Organizasyon firması sahibi Sevkan Aydın da hayatını birleştirmek isteyen çiftlerin son yıllarda kına ve nişan törenleri için alışılmışın dışında temalı organizasyonları tercih etmeye başladığını belirtti.

Sahibi olduğu firmanın genellikle kına gecesi organize ettiğini anlatan Aydın, evlilik kararı alan çiftlerin öncelikle bu alanda genel bir araştırma yapması gerektiğini vurguladı.

Aydın, kına ve nişan gibi organizasyonlarla ilgili piyasada çok farklı tarifeler olduğuna dikkati çekerek, "Ankara sektöründe kına gecelerinin organizasyonu bin lira ile 6 bin lira arasında değişiyor. Burada kına gecesindeki ikramlar, müzik ve yöresel gösteri ekipleri, fiyatları yükseltiyor. Özellikle Hint konsepti dediğimiz gecelerin son dönemde olduğu gibi bu yıl da en fazla tercih edilen organizasyonlardan olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"Davetiyenin 100 adedi 50 lira"

Davetiye ve nikah şekeri imalatçısı Yılmaz Öztürk de yeni neslin tasarım anlayışı ve bakış açısının çok farklı olduğuna işaret ederek, bu durumun sektörü de giderek farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Çiftlerin davetiye tercihlerini artık katalogdan yapmadığını vurgulayan Öztürk, şöyle devam etti:

"Şu an çiftler katalogdan beğenmezse davetiyeyi tasarım olarak kendisi getiriyor, biz sadece basıyoruz. Bize gelen müşterilerin yaklaşık yüzde 70'i bu şekilde yapıyor. Hatta beğendiklerimiz olursa izin alarak kataloğumuza bile koyuyoruz. Davetiyelerin 100 adedinin fiyatı 50 liradan başlıyor. Bu sezon kuru çiçek temalı tasarımlar ön plana çıkıyor. Nikah şekerleri de davetiyeyle uyumlu tercih ediliyor ve fiyatları 1,5 lira ile 10 lira arasında değişiyor."

"Gelinlikler 3 bin liradan başlıyor"

Gelinlik tasarımcısı Saadet Pehlivan da gelinin, düğünün en önemli teması olduğunu, yapılan tercihlerin birbirini tamamlaması gerektiğini söyledi.

Gelinlik trendlerinin her yıl değiştiğini anlatan Pehlivan, "Günümüzde daha sıra dışı tasarımlar tercih ediliyor. Modellerimiz 3 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bunu tamamen gelinlerin istekleri belirliyor. Bu sektörde müşteri memnuniyeti ön planda ancak bunu sağlamak hiç de kolay değil." değerlendirmesinde bulundu.

Kiğılı Kurumsal İletişim Müdürü Vildan Yıldırım ise damatlıklarda trendlerin değişmediğini, bu yıl da mavi ve lacivert tonların hakim olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu sene sadece bordo renkte bir çıkış var. Siyahlar yine vazgeçilmezler arasında ama insanlar damatlıklarını normal günlerde de kullanmak istiyorlar. Biz de üretimlerimizi bu yöne çevirdik. Damatlık ve smokinleri tek günlük değil, çıkma yakalar ve değişebilen düğmelerle günlük olarak da kullanılabilecek hale getirdik. Bunun yanında özel dikimler tercih edilmeye başlandı. Fiyatlarımız bin lira ile 3 bin lira arası değişiyor. Takıma gömlek, ayakkabı, kravat veya papyon, mendil dahil."

Anahtar Kelimeler:
DamatDüğünEkonomiGelinSezon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
'Gurbet Kuşları' belgeseline Külliye'de gala
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
Fikriye ninenin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme sevinci
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor
OHAL Komisyonuna başvurular sona eriyor
Çocuk ve plaj ürünlerinde denetimler yoğunlaşacak
Çocuk ve plaj ürünlerinde denetimler yoğunlaşacak
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı
Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı
İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı
İzmir'de 'Renkli Kadınlar Koşusu' yapıldı
Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor
Cinderesi, YPG/PKK'nın mayınlarından temizleniyor
Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu
Başbakan Yıldırım: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkelere 14,5 milyar dolar yardımda bulundu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim