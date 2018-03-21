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Dünya Bankasından Türkiye'ye 45 milyon 450 bin avro hibe

Dünya Bankası, Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarının istihdamı için 45 milyon 450 bin avro hibe verecek.

Dünya Bankasından Türkiye'ye 45 milyon 450 bin avro hibe

Dünya Bankası, Türkiye'ye Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarının istihdamı için 45 milyon 450 bin avro hibe verecek.

21 Mart 2018 Çarşamba 09:53
Dünya Bankasından Türkiye'ye 45 milyon 450 bin avro hibe

ANKARA (AA) - Dünya Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlarının istihdamı için 45 milyon 450 bin avro tutarını geçmeyecek şekilde hibe verecek.

"Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İçin Avrupa Komisyonu-Dünya Bankası Ortaklık Programı Çerçevesinde (Türkiye Cumhuriyeti-Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları İçin İstihdam Desteği Projesi İçin) Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ile Dünya Bankasının Orta Asya ve Avrupa Bölgesine İlişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun Yöneticisi Sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Hibe Anlaşması" onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankasının Orta Asya ve Avrupa Bölgesine ilişkin Ortaklık Programı Kapsamındaki Program Odaklı Tek Donörlü Vakıf Fonunun yöneticisi sıfatıyla Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası arasında 21 Aralık 2017'de imzalanan anlaşma çerçevesinde, Dünya Bankası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 45 milyon 450 bin avro tutarını geçmeyecek şekilde hibe sağlayacak.

Muhabir: Dildar Baykan


Anahtar Kelimeler:
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıEkonomiMilletlerarası Anlaşmalar
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