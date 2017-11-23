Dünya basınında gözler Soçi'deki Suriye zirvesindeydi

ANKARA (AA) - Rusya'nın Soçi kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenen üçlü zirve dünya basınında geniş yer buldu.

New York Times'ın "Putin, Türkiye ve İran'ın, Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin yapılmasını desteklediğini söylüyor" başlıklı haberinde, Suriye'nin terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda anlaştığı ifade edildi.

Washington Post gazetesi, zirve için "Rusya'da Suriye zirvesi, Suudi Arabistan muhalif grupları birleştirmeyi amaçlıyor" başlığını kullandığı haberinde Türkiye, Rusya ve İran'ın Suriye'de barışçıl çözüm için atılabilecek adımları görüşmek için bir araya geldiği sırada, Suriyeli muhalif grupların aralarındaki farklılıkları ortadan kaldırmak için Riyad'da toplandığına dikkat çekildi.

CNN International, zirveyi "Türkiye, Rusya ve İran barış görüşmeleri için Suriye 'kongresi' düzenlenmesi konusunda anlaştı" başlığıyla verdi.

Rusya

Zirve Rus basınında da geniş yer aldı. Rusya'da gazetelerin özellikle köşe yazıları ve analizlerinin konusu Soçi toplantısı oldu.

RBK gazetesi, "Türkiye, Rusya ve İran, Suriye barışına ilişkin ne konuda anlaştılar?" başlıklı analizinde, gerek sahada gerekse diplomaside attıkları adımlar sayesinde Türkiye, Rusya ve İran'ın, Suriye'nin geleceğini belirleyecek üç ana aktör oldukları belirtildi.

Zirvede üç liderin de Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in ismini telaffuz etmemesine dikkat çekilen analizde, uzmanların, Rusya'nın Esed üzerindeki etkisinin sınırsız olmadığı, gelecekteki müzakerelerde Esed'in de fedakarlıkta bulunmak zorunda kalacağı, aksi takdirde Rusya'nın Esed'e desteğini geri çekebileceği değerlendirmesine yer verildi.

Kommersant gazetesinin Kremlin'e yakınlığıyla tanınan muhabiri Andrey Kolesnikov'un kaleme aldığı analizde, Ulusal Diyalog Kongresi çerçevesinde Türkiye'nin Kürtlerle ilgili hassasiyetinin zirveden yansıyan en önemli başlık olduğu ifade edildi.

Gazeta'nın "Rusya'dan Barışla" başlıklı analizinde, Moskova yönetiminin Soçi zirvesiyle uluslararası müzakereler için elini güçlendirdiği ifade edildi.Almanya, İngiltere, İspanya ve Avusturya

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi, Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'de halk kongresi için masaya oturduklarına işaret ederek aralık ayı başında Soçi'de yaklaşık bin kişinin katılımıyla yeni anayasa üzerinde tartışılacak kongrenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği sorusunu sordu.

İngiltere'nin gelen gazetelerinden The Times, "Putin 'Suriye'yi kurtardık' diye övündü" başlığıyla verdiği haberinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye'de reform yapılmasını ve uzlaşma sağlanmasını istediğini yazdı. Gazete zirvede ABD'nin eksikliğinin dikkat çekici olduğuna işaret etti.

Guardian, haberinde "Rusya, İran ve Türkiye, Suriye'deki savaşın son bulmasını tartışıyor" başlığı kullanıldı. Gazete, Putin'in Esed ile görüşmesinin ardından yoğun bir telefon diplomasisinde bulunduğunu belirterek "Putin İran ve Türkiye'ye Suriye'nin yeniden inşasına yönelik tartışmalara katılma çağrısında bulundu." ifadesini kullandı.

Suriye'nin geleceğine ilişkin önemli kararların alındığı Soçi zirvesi, İspanyol basınında da geniş yer buldu.

El Mundo gazetesi "İran ve Türkiye, Suriye'de (Rus barışını) teşvik ediyor" başlığını kullandı. Putin'in üçlü zirvede Suriye'de savaşı sona erdirecek bir proje ortaya attığını yazan gazete, "Herkes aynı görüşte olmasa da Moskova'nın çizdiği ve uluslararası gözlemcilere göre Rus barışı olarak adlandırılan plan, Tahran ve Ankara'nın desteğini aldı." ifadelerini kullandı.

La Vanguardia gazetesi de "Putin, Suriye'deki barış projesini hayata geçirmek için Erdoğan ve Ruhani'nin desteğini almayı başardı" başlığını kullandı.

Avusturya'nın önde gelen gazetelerinden Die Presse, üçlü zirveye ilişkin analiz haberini "Moskova, Ankara ve Tahran Suriye'nin geleceğini nasıl planlıyor?" başlığıyla verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in tokalaşma fotoğrafını kullanan gazete, fotoğrafın Putin'in Suriye sorununun çözümünde uluslararası ara bulucu konumunda olduğunu gösterdiğini yazdı. Haberde Rusya'nın özellikle DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasıyla Suriye genelinde ateşkes ilan etmek istediği, 4 çatışmasızlık bölgesi kurulması için İran ve Türkiye ile hemfikir olduğu ifade edildi.