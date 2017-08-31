Dünya Doktorları Başkanı Sivignon: Paris'teki sığınmacılara sistematik taciz uygulanıyor

PARİS (AA) - Dünya Doktorları Derneği Başkanı Françoise Sivignon, güvenlik güçlerinin Paris'teki sığınmacılara karşı sistematik taciz uyguladığını bildirdi.

Sivignon, yaptığı yazılı açıklamada, Paris'te Porte de la Chapelle bölgesindeki yaklaşık 2 bin 500 sığınmacının 18 Ağustos'ta tahliyesinin ardından bölgeye tekrar gelen bazı sığınmacılara karşı polis tarafından bilinçli bir yıldırma politikası izlendiğini kaydetti.

Tahliyenin ardından bölgedeki polis sayısının arttığına işaret eden Sivignon, "Güvenlik güçleri sığınmacılara karşı sistematik taciz uyguluyor." ifadelerini kullandı.

Uygulanan bu şiddetten dolayı sığınmacıların durumunun daha da kötüleşeceğini belirten Sivignon, şu anda sığınmacıların gıda ve tıbbi yardım gibi acil ihtiyaçlarının karşılanamadığını kaydetti.

Sivignon, polisin, Dünya Doktorları'nın bölgede sığınmacılara sağladığı tıbbi faaliyetleri de bilinçli olarak zaman zaman engellediğini bildirdi.

Porte de La Chapelle bölgesindeki kampta yaşayan 2 bin 376 erkek, 60 kadın ve 23 çocuk, 18 Ağustos'ta Paris ve çevresindeki 18 spor salonuna nakledilmişti.

Hükümetin Porte de La Chapelle bölgesinde kurduğu ve sadece 50 kişi kapasiteli kalıcı merkezin, sığınmacıların ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz olması dolayısıyla sığınmacılar kendi imkanlarıyla derme çatma çadırlarda konaklamak zorunda kalıyordu.

Pek çok sivil toplum örgütü ve Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, hükümeti, sığınmacıların içinde yaşadığı kötü koşullar dolayısıyla eleştiriyor.

Muhabir: Murat Ünlü











