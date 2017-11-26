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Dünya mirası 'surlar'ın ihtişamı görünür kılınacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın ihtişamının görünür hale getirilmesi planlanıyor.

Dünya mirası 'surlar'ın ihtişamı görünür kılınacak

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın ihtişamının görünür hale getirilmesi planlanıyor.

26 Kasım 2017 Pazar 12:18
Dünya mirası 'surlar'ın ihtişamı görünür kılınacak

DİYARBAKIR (AA) - ÖZGÜR AYAYDIN - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları'nın ihtişamının görünür hale getirilmesi planlanıyor.

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi surların çevresindeki görüntü kirliliğinin kaldırılması, kenti ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilerin burç ve yazıtları daha iyi şekilde görebilmesi için "Sur Dışı Tasarım Projesi" hazırladı.

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı miras alanı için oluşturulan Bilim Komisyonu ile Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğünün de katkılarıyla yönlendirilen, Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca onaylanan projeyle Eski Hal ile Fiskaya arasında kalan yaklaşık 2 kilometrelik bir hat boyunca uzanan 71 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenlemesi yapılacak.

Yaya ve bisiklet yolu yapılacak bölgede ziyaretçilerin sur ve burçların fotoğrafını çekebilmesi için 12 bakı noktası da oluşturulacak.

"Sur bazı yerlerde görünmez halde"

Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Başkanı Cemil Koç, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, gelişigüzel ağaçlandırmanın sura zarar verdiğini belirterek, "Ziyaretçiler yoğun ağaçlandırma dolayısıyla surları göremiyor, sur adeta görünmez halde. Surların algılanması birinci önceliğimiz. Proje kapsamında surların boydan boya rahatlıkla gezilebilmesi için yaya ve bisiklet yolu ile ziyaretçilerin su ihtiyacını karşılamaları amacıyla çeşme yapılacak, vatandaşın dinlenebileceği mekanlar oluşturulacak ayrıca Dağkapı Meydanı da düzenlenecek. Böylece hem kentin simgesi olan sur daha iyi görülebilecek hem de halkın çevresinde dinlenebileceği bir alan oluşturulacak." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır SurlarıProjeTürkiyeUNESCO
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