Dünyaca ünlü plajımıza sintine çekip kaçtılar

SİNTİNE ATIĞI OLDUĞU BELLİ

DENİZE GİRMEKTEN VAZGEÇTİLER

Dünya'nın en ünlü plajlarından biri, sorumsuz kaptan tarafından çekilen sintine kirliliği yüzünden, denize girenlerin kabusu haline geldi. Antalya Konyaaltı Plajı'nda öğleden sonra ortaya çıkan kirli görüntüler, sahili uzaktan gören vatandaşların midesini bulandırdı. Bölgede kıyıya yakın tur düzenlenyen yolcu gemilerinden bırakıldığı sanılan sintinenin kaynağı hakkında yetkililerden bir açıklama yapılmazken, kirliliğe tanık olan vatandaşlar "Eğer bu kirliliğin nedeni Antalyalı bir gemiden kaynaklanıyorsa, yazıklar olsun, ayaklarına beton bağlayıp kendilerini denize atıyorlar resmen. Başka bir gemiden kaynaklandıysa Türk sahilleri bu kadar denetimsiz bırakılamaz" diyerek tepki gösterdi.Konyaaltı Sahili'nde dün öğle saatlerinde kameralara yansıyan görüntü vatandaşların tepkisini çekti. Gemilerden bırakılan sintine atıkları olduğu düşünülen kahve renkteki alanı fark eden bazı vatandaşlar, denize girmekten vazgeçti.İHA'nın haberine göre dün öğlen saatlerinde 7 kilometre uzunluğuyla bilinen ve Mayıs ayında dahi tıklım tıklım dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nin açığında fark edilen kirlilik görüntüsü, vatandaşların tepkisini çekti.Bazı vatandaşlar, gemilerden bırakılan kahverengi renkteki sintine atığı olduğu tahmin edilen alanı fark edince, denize girmekten vazgeçti. Kuşbakışı olarak varyantlar bölgesindeki seyir terasından fark edilen kirlilikten haberi olmayan sahildeki vatandaşlar ise denize girmeye devam etti.Kirliliği fark edenlerden Fatoş Çetinkaya, "Onaylanacak bir durum değil. Belki orada yüzen insanlar bunun farkında değil ama gözle görünür bir şekilde buradan belli. Sağlık her şeyden önemli ama her şeyi geçtim burası bir turizm bölgesi. İnsanlar bu alana deniz kum, güneş ve bu sahil için geliyor." diye konuşurken, Eskişehir'den Antalya'ya bir haftalık tatile geldiğini belirten Mehmet Meki ise, görüntüleri gördükten sonra denize girmekten vazgeçtiğini belirterek "İlk defa Konyaaltı'nda denize girecektim ama bu görüntüyü gördükten sonra vazgeçtim. Buradan daha net görünüyor. Aşağıdaki insanlar bizim kardeşlerimiz, ağabeylerimiz. Gerçekten çok üzücü. Görünen köy kılavuz istemiyor. Burada insanların sağlığı tehlikede, çok pis bir görüntü. Teknelerden gelen bir pislik sanırım ama yine de ne olursa olsun doğaya ve sağlığa zararı var" diye konuştu.