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Dünyada 40 milyon 'modern köle' var

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Özgür Yürü Vakfı ile Uluslararası Göç Örgütünün ortak raporunda, "Dünyada 29 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere 40 milyon modern kölelik kurbanı bulunuyor." denildi.

Dünyada 40 milyon 'modern köle' var

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Özgür Yürü Vakfı ile Uluslararası Göç Örgütünün ortak raporunda, "Dünyada 29 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere 40 milyon modern kölelik kurbanı bulunuyor." denildi.

19 Eylül 2017 Salı 20:54
Dünyada 40 milyon 'modern köle' var

BRÜKSEL (AA) - Dünyada 40 milyon kişinin "modern kölelik" kurbanı olduğu, çocuk işçi sayısının da 152 milyona ulaştığı bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütü ve Özgür Yürü Vakfı, Uluslararası Göç Örgütü ile ortaklaşa, modern köleliğe ilişkin rapor hazırladı.

New York'ta toplanan BM Genel Kurulu sırasında yayımlanan 2016 yılına ilişkin rapora göre, dünyada 29 milyonu kadın ve çocuk olmak üzere 40 milyon "modern kölelik" kurbanı bulunuyor. Kadınlar, zorla fuhuşta yüzde 99 ve zorunlu evlikte de yüzde 84'lük kesimi oluşturuyor.

Çocuk işçiler en çok tarımda çalıştırılıyor

Raporda çocuk işçi konusunda da ayrı bir bölüm oluşturuldu. Buna göre, dünyada yaşları 5-17 arasında değişen 152 milyon çocuk işçi var. Bunların yüzde 70,9'u tarımda, yüzde 17,1'i hizmet sektöründe, 11,9'u da sanayide çalışıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü Başkanı Guy Ryder, yaptığı açıklamada, "Gönderdiğimiz mesaj çok açık, bu sorunlarla mücadele etme çabalarımızı ciddi bir şekilde artırmadığımız sürece, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini gerçekleştirecek bir durumda olamayız." dedi.

Özgür Yürü Vakfı Başkanı Andrew Forrest da yaptığı değerlendirmede, "Hala 40 milyon kölenin olması, bizim için utanç. Son 5 seneki sonuçları göz önünde bulundurduğumuzda 89 milyon kişinin birkaç gün ila 5 yıl arasında değişen kölelik uygulamalarına maruz kaldığını görüyoruz." diye konuştu.

Forrest, bu durumun dünyadaki ayrımcılılık ve eşitsizlikleri gösterdiğini vurgulayarak, "Buna son verilmeli. Bu gerçeği değiştirmede hepimize sorumluluk düşüyor." ifadesini kullandı.

Muhabir: Hasan Esen






Anahtar Kelimeler:
çoçuk IşçiDünyaKölelikUluslarası Çalışma Örgütü
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