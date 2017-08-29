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Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak ve tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak olan yapımı süren Ovit Tüneli'nde sona yaklaşıldı.

Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı

Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak ve tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak olan yapımı süren Ovit Tüneli'nde sona yaklaşıldı.

29 Ağustos 2017 Salı 20:25
Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı

ERZURUM (AA) - Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden Kafkaslar'a bağlayacak ve tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci tüneli olacak olan yapımı devam eden Ovit Tüneli'nde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Ovit Tüneli 2018'e kalmadan açılacakOvit Tüneli turizmi de canlandıracak

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, kendi kullandığı makam otomobiliyle beraberindeki Erzurum İl Emniyet Müdür Vekili Cahit Şahin ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bekir Uzun ile Erzurum'un İspir ilçesi ile Rize'nin İkizdere ilçeleri arasındaki Ovit Dağı'nda inşa çalışmalarında sona yaklaşılan ve yılbaşında hizmete girmesi planlanan Ovit Tüneli'ne gitti.

Şahin ve Albay Uzun ile yine yönetimindeki makam aracıyla tüneli kullanarak Erzurum'un İspir ilçesi yönünden Rize'nin İkizdere ilçesi yönüne geçen Azizoğlu, tünelde incelemelerde bulundu.

Vali Azizoğlu daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ovit Tüneli'nin bitimiyle Karadeniz'in, İspir ilçesi üzerinden Erzurum'a, bu kent üzerinden de İran, Azerbaycan, Gürcistan ve bütün Orta Asya'ya bağlanacağına işaret etti.

"Tünel bu yılın sonunda trafiğe açılacak"

Tüneli incelediğine dikkati çeken Azizoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün tünelin İspir girişinden 14 kilometre yol kat ederek Rize İkizdere ilçesinden çıkış yaptık. Tahminen 4 yılda tamamlanan bu tünelimizi araçla geçme imkanımız oldu. Bu sırada yetkili arkadaşlarla tüneli gezdik. Tünel artık son aşamaya geldi ve bu yılın sonunda trafiğe açılacak. Bu tünelin açılmasıyla mevcut yol Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya, Doğu Anadolu'dan da Orta Asya’ya bağlayan en kestirme ve en hızlı yol olacak. Tünel, bölgenin ekonomik, sanayi ve turizm olarak hızla gelişip kalkınmasını sağlayacak. 4 yıldan bu zamana kadar mühendisinden, işçisine bütün arkadaşlarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum."

Muhabir: Fahrettin Gök

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Türkiye
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