28 Mayıs 2017 Pazar 20:32

DÜNYANIN İLGİ GÖREN ŞARAP BANYOSU ŞİMDİ MUSEUM HOTEL FARKIYLA

Kapadokya’nın en büyüleyici konumunda yer alan, masalsı ambiyansı ve özgün konseptiyle dünya çapında ağırladığı misafirlerine unutulmaz anlar yaşatan, Türkiye’nin tek “Relais & Chateaux” unvanlı oteli “Museum Hotel” şimdi de kendi bağlarından ürettiği üzümlerle hazırlanan ve benzersiz bir deneyime dönüşen “şarap banyosu”nu keşfe davet ediyor!