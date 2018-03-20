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Dünyanın son erkek beyaz gergedanı öldü

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi İdaresinden yapılan açıklamada, dünyanın son erkek beyaz gergedanı "Sudan"ın öldüğü duyuruldu.

Dünyanın son erkek beyaz gergedanı öldü

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi İdaresinden yapılan açıklamada, dünyanın son erkek beyaz gergedanı "Sudan"ın öldüğü duyuruldu.

20 Mart 2018 Salı 16:59
Dünyanın son erkek beyaz gergedanı öldü

NAİROBİ (AA) - Dünyanın son erkek beyaz gergedanı "Sudan" öldü.

Kenya'daki Ol Pejeta Koruma Bölgesi İdaresinden yapılan açıklamada, yaşla ilgili problemler ve enfeksiyon nedeniyle sağlık durumu son günlerde gittikçe kötüleşen, türünün son örneği 45 yaşındaki Sudan’ın uyutulduğu duyuruldu.

İdarenin üst yöneticisi Richard Vigne, Sudan'ın hayattayken türünü çok iyi bir şekilde temsil ettiğini dile getirerek Sudan'ın, soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlar konusunda farkındalığı artırmak için yaptıklarıyla hatırlanacağını söyledi.

"İri cüsseli ama çok mülayim bir gergedandı ve harika bir kişiliğe sahipti"

Ol Pejeta'da danışman olarak görev yapan Elodie Sampere de "Sudan iri cüsseli ama çok mülayim bir gergedandı ve harika bir kişiliğe sahipti." ifadelerini kullandı.

Kenya'da iki dişi beyaz gergedanın yaşadığını belirten Sampere, türün devamı için Sudan'ın genetik numunelerinin muhafaza edildiğini bildirdi.

Farkındalığı artırmak ve bağış toplamak için Sudan'a geçen yıl "Tinder" uygulamasında hesap açılmıştı.

Muhabir: Emel Öz Gözellik

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