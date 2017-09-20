Dynamic Monarch-17 tatbikatı yapılıyor

MUĞLA

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Müttefik Denizaltı Komutanlığı (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde gerçekleştirilen Dynamic Monarch-17 tatbikatında, Paraşütlü Arama Kurtarma (PAK) ve Denizaltı Kurtarma Çanı ile kurtarma eğitimi yapıldı.

Marmaris Aksaz bölgesinde gerçekleştirilen tatbikata Türkiye ile birlikte, İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Norveç, ABD, Kanada ve Polonya katılıyor.

Tatbikata, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir fırkateyn, bir kurtarma gemisi, bir kurtarma destek gemisi, 2 denizaltı, 2 mayın avlama gemisi, 2 karakol gemisi, bir Paraşütle Arama Kurtarma Timi, bir Denizaltı Tahliye ve Kurtarma Yardım Timi, bir deniz karakol uçağı, bir helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığından bir ambulans helikopter, Hava Kuvvetleri Komutanlığından bir C-130 uçağı, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise iki sahil güvenlik botu katılıyor.

Tatbikatta ayrıca, İspanya Deniz Kuvvetlerinden bir denizaltı, Fransa, İngiltere ve Norveç tarafından ortak kullanılacak bir kurtarma gemisi, NATO Denizaltıdan Personel Kurtarma Sistemi ve bir tıbbi destek timi, İtalya Deniz Kuvvetlerinden bir kurtarma gemisi ve bir kurtarma aracı, ABD Deniz Kuvvetlerinden bir kurtarma çanı, Kanada Deniz Kuvvetlerinden bir dalış timi, bir tıbbi destek timi ve Polonya Deniz Kuvvetlerinden bir dalış timi de yer alıyor.

Güney Deniz Görev Grup Komutanlığı, Preveze toplantı salonunda Müttefik Deniz Komutanı Koramiral Clive Johnstone, Müttefik Denizaltı Komutanı Tuğamiral Andrew C. Lennon, Denizaltı Filo Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, yerli ve yabancı gazetecilere tatbikatla ilgili brifing verildi.

Kaybolan denizaltının bulunması ve kurtarılması tatbikatı yapılacak

Tuğamiral Turan, gazetecilere açık tatbikat bölümünde, kaybolan denizaltının bulunması ve denizaltıda bulunanların kurtarılmasının gerçekleşeceğini söyledi.

Tatbikatın ana gemisinin Türkiye'de üretilen TCG Alemdar kurtarma gemisi olduğunu kaydeden Turan, tatbikatın, satha çıkma kabiliyetini yitiren denizaltı gemisi personelinin, NATO üyesi ülkelerin kurtarma unsurlarının entegre edilerek çok uluslu bir kurtarma harekatı ile kurtarılması, kurtarma unsurlarının, konuşlu bulundukları ülkelerden hava ve deniz yolu ile kaza bölgesine en seri şekilde aktarımının denenmesi, NATO üyesi olmayan ülkeler ile denizaltıdan personel kurtarma konularında müteakip dönemlerde yapılabilecek ortak kurtarma harekatları için yöntemler geliştirmesi ile denizaltı tahliye ve kurtarma harekatında ortaya çıkabilecek kitlesel yaralanma senaryolarına uygun tedavilerin yapılması ve tıbbi tahliyenin gerçekleştirilmesini amaçladığını anlattı.

Dynamic Monarch-17 tatbikatının basına açık bölümünde, Türkiye'nin ilk kurtarma gemisi olan İstanbul Tersanesi'nde Türk mühendisler ve işçiliği tarafından yapılan, 28 Ocak 2017'de denize indirilen TCG Alemdar'dan Denizaltı Kurtarma Çanı denize indirildi. Doktor, sağlık astsubayları ve SAT özel personelinden oluşan 14 kişilik Paraşütle Kurtarma Timi (PAK) de uçaktan denize indirildi.

Senaryo gereği, denizin 100 metre dibinde kaybolan denizaltının önce bulunması, denizaltıya hava verilmesi ve personelin kurtarılmasının hayata geçirildi.

DYNAMIC MONARCH-17 Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde, Müttefik Denizaltı Komutanlığı (COMSUBNATO) sevk ve idaresinde 8 Eylül'de başlamış, fiili safhası gemilerin 11 Eylül'de Aksaz bölgesinde denize açılmıştı.Tatbikat 22 Eylül 2017 tarihinde sona erecek.

Muhabir: Sabri Kesen,Ali Ballı