e-büyücüye suç duyurusu yapıldı

İstanbul Barosu avukatlarından Hasan Emre Okumuş, sosyal paylaşım sitesi Instagram’da “yildiznameniz” isimli profili kullanarak büyü, sihir, fal, yıldızname ve benzeri uygulamalarla toplumun manevi duygularını kullanarak çıkar sağlandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.
Avukat Hasan Emre Okumuş, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi: “Eşimin kullandığı Instagram hesabına, ‘yildiznameniz’ adlı Instagram kullanıcısı tarafından takip isteği gönderilmiştirEşimle birlikte profili incelediğimizde anladık ki, bu profil sahibi kişi ya da kişiler büyü, sihir, fal, yıldızname gibi uygulamalarla insanlardan ücret almaktadırSuça konu hesap içeriği incelendiğinde anlaşılmaktadır ki, hesap sahibi, yapmış oldukları faaliyeti şu şekilde açıklamaktadır; ‘sevgi, muhabbet ve aşk, kısmet, nazar, rızık ve bereket, evlilik, bağlama, şirinlik, soğutma ve ayırma.Bu faaliyet alanları açıkça büyücülük ve falcılık yaptıklarını ispatlamaktadır”