e-büyücüye suç duyurusu yapıldı

İstanbul Barosu avukatlarından Hasan Emre Okumuş, sosyal paylaşım sitesi Instagram’da “yildiznameniz” isimli profili kullanarak büyü, sihir, fal, yıldızname ve benzeri uygulamalarla toplumun manevi duygularını kullanarak çıkar sağlandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.Avukat Hasan Emre Okumuş, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

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