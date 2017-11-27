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Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek

Özel donanımlı motosiklet ambulanslar, Edirne'de hizmet vermeye başlayacak.

Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek

Özel donanımlı motosiklet ambulanslar, Edirne'de hizmet vermeye başlayacak.

27 Kasım 2017 Pazartesi 14:44
Edirne'de motosiklet ambulanslar hizmet verecek

EDİRNE (AA) - Özel donanımlı motosiklet ambulanslar, Edirne'de hizmet vermeye başlayacak.

Edirne Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Nihal Kaşıkçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet ambulansların acil durumlarda vakaya en hızlı şekilde ulaşacağını belirterek, acil müdahalelerde ilk dakikaların hayati önem taşıdığını vurguladı.

Motosiklet ambulansların önümüzdeki günlerde kullanıma geçeceğini ifade eden Kaşıkçı, şunları kaydetti:

"Edirne İl Sağlık Müdürlüğü olarak 45 araçlık acil yardım araç filomuza daha önce envanterimizde hiç yer almamış 2 motosikletli ambulans kazandırdık. Tüm dünyada giderek artan trafik sorunu ülkemizde de Edirne'de de mevcut. Bu sorun kara ambulanslarının vakaya ulaşım süresini olumsuz etkilemekte. Bu soruna bir çözüm olarak motosiklet ambulanslar devreye girdi. Motosiklet ambulanslar, kara ambulanslarına göre vakaya daha çabuk ulaşabilmekte. Ayrıca kara ambulanslarının giremediği dar yollara da girebilmekteler."

Özellikle karayollarının ulaşıma kapandığı trafik kazalarında, araçların ilerleyemediği durumlarda, motosikletli sağlık ekiplerinin olay yerine daha hızlı ve rahat ulaştığına dikkati çeken Kaşıkçı, "Ayrıca yaz aylarında yoğunlaşan Saros sahil şeridimizde motorize ekiplerimizi aktif halde kullanacağız. Arkadaşlarımızın eğitimlerinde sona yaklaşmaktayız, teorik eğitimler yapıyoruz. Yakın zamanda aktif şekilde kullanacağız." ifadelerini kullandı.

Motosiklet ambulans sürücüsü Onur Macar da teorik ve pratik eğitim aldıklarını anlatarak, "Profesyonel bir şekilde hastaya müdahale etmeye çalışıyoruz. Diğer ambulanslarımızın yoğun trafikte hastaya 'altın dakika' dediğimiz ilk 5 dakikada ulaşım sıkıntısı yaşadığını görüyoruz. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmasını rica ediyoruz." diye konuştu.

Muhabir: Gökhan Zobar

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EdirneEdirne Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Nihal KaşıkçıIlk MüdahaleMotosiklet AmbulansTürkiye
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