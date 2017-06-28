Efes Antik Kent Düğün iddiasına bakanlıktan yalanlama geldi

Efes Antik Kent Düğün Salonu olunca tepkiler çığ gibi büyüdü

"BELLİ KURALLARA GÖRE İZİN VERİLİYOR"

İzmir'in Selçuk İlçesi'ndeki'ne sünnet düğünü yapıldığı ve yemek masalarının bulunduğu fotoğrafların sosyal medyada yer alması, tarihe saygısızlık olarak tepkilerine neden oldu. Ancak bu haber Bakan Nabi Avcı tarafından yalanlandı.İzmir İl Kültür Müdür Vekiliise, düğün ve sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini, turizm sektöründe faaliyet gösteren firmaların, müze müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetlerini yapabildiğini, bunun da turizm hizmetlerinden biri olduğunu söyledi.Selçuk'taki tarihi Efes Antik Kenti'nde çekildiği açıklanan yemek organizasyonuna ait fotoğraflar, sosyal medya hesaplarından yayımlandı. Tarihi bir alanda bu tür organizasyonlara nasıl izin verildiği notuyla paylaşılan ve sünnet düğününde çekildiği ileri sürülen fotoğraflar, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından da kendi sayfalarında yayımlandı. Tarihi alanlardaki bu tür faaliyetlere karşı gösterilen tepkilerle tartışma büyüdü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da paylaşımlar hakkında yorumlarda bulundu.Konuyla ilgili olarak İzmir İl Kültür Müdür Vekili Kağan Erge, açıklama yaptı. Fotoğrafın doğru olduğunu söyleyen Kağan Erge, bu tür tarihi alanlarda kesinlikle düğün, nişan ya da sünnet gibi organizasyonlara izin verilmediğini vurguladı.Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın internet sitesinde de bu tür tarihi alanlarda faaliyetler için hem kuralların ve başvuru koşullarının bulunduğunu, hem de fiyatlandırmanın olduğunu anlatan Erge, şunları söyledi:"Her önüne gelen buralarda organizasyon yapamıyor. Turizm sektöründe faaliyet gösteren firmalar, sınırlı sayıda olmak şartıyla, yemek ya da kokteyl tarzı faaliyet yapabiliyorlar. Ancak bu da Efes Müze Müdürlüğü ve bakanlığın onay verdiği faaliyetler için geçerli. İzinden sonra bir protokol yapılıyor ve müze görevlilerinin gözetiminde organizasyon gerçekleştiriliyor."Efes'te düğün yapıldığına dair iddialara ilişkin olarak önce Kültür ve Turizm Bakanlığı, ardından Bakan Nabi Avcı'dan açıklamalar geldi. Bakan Avcı, AKM projesine ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulundu'nde düğün yapıldığına dair iddialara yönelik olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Avcı, yönetmeliğin izin verdiğinin dışında bir etkinlik yapılmadığının altını çizerek, "Herhangi bir şekilde, sünnet düğünü, evlilik töreni, nişan yapılmıyor ama orada yine bizim yönetmeliklerimize uygun olarak, müze yönetimimizin denetiminde, zaman zaman kamu kurumlarının, turizm işletmelerinin ağırlandığı, dinletiler, konserler, klasik müzik konserleri, koktey, bazen yemek olabiliyor ama bütün bunlar belli kurallara uygun olarak bilgimiz dahilinde yapılıyor." dedi.AKM'nin yerine yapılacak yeni projeye ilişkin de açıklamalarda bulunan Avcı, "AKM'yle ilgili çalışmalarımız da son noktaya geldi" diye konuştu."Konuyla ilgili basın müşavirliğinden açıklama yapıldı. Açıklamalarda da vurgulandığı gibi orada herhangi bir şekilde, sünnet düğünü, evlilik töreni, nişan yapılmıyor ama orada yine bizim yönetmeliklerimize uygun olarak, müze yönetimimizin denetiminde, zaman zaman kamu kurumlarının, turizm işletmelerinin ağırlandığı, dinletiler, konserler, klasik müzik konserleri, kokteyl, bazen yemek olabiliyor ama bütün bunlar belli kurallara uygun olarak bilgimiz dahilinde yapılıyor. Hiçbir etkinliğin arkeolojik dokuya zarar vermesine müsaade edilmiyor. Başka tören yerlerimizde, zaman zaman bu tür mekanlarda programlar yapılabiliyor. Buna rağmen bazen işgüzar bir kamu görevlisinin kendi kafasına göre kuralları aşarak uygulamalar varsa diye araştırmalarımızı yapıyoruz. Efes'te böyle bir şey söz konusu değil. Yönetmeliğin izin verdiği türden etkinlikler yapılabilir."