Efsane Cuma ekonomiyi canlandırdı

İSTANBUL (AA) - Efsane Cuma'da dünya ve Türkiye'de gerçekleştirilen indirimli alışveriş festivalinde Hepsiburada platformunda yer alan 36 kategorideki milyonlarca ürüne yüzde 80’e varan indirim uygulandı. Efsane Cuma vatandaşa sağladığı tasarruf ve KOBİ’lere yarattığı gelir imkanıyla tüm Türkiye’yi 24 saat ayakta tuttu.

Hepsiburada açıklamasına göre, cuma günü 11 milyon ziyaretçi tarafından toplam 20 milyon kez ziyaret edilen Hepsiburada platformunda, Efsane Cuma günü işlem yapılmayan tek bir saniye olmadı. Türkiye’de Efsane Cuma söylemini sahiplenen Hepsiburada, birçok farklı sektörün de benimsediği, vatandaşların Kara Cuma yerine kullanmayı tercih ettiği sloganıyla büyük beğeni topladı.

Bir günde 604 bin kişinin indirdiği Hepsiburada Mobil Uygulaması, Türkiye’nin en fazla kullanılan mobil uygulaması oldu. Sosyal Medyada "trending topic" olarak gündeme oturan Efsane Cuma hareketi, vatandaşa sağladığı tasarruf ve KOBİ’lere yarattığı gelir imkanıyla da tüm Türkiye’yi 24 saat ayakta tuttu. Türkiye’de bir ilk olarak Facebook, Youtube gibi tüm sosyal medya mecralarında kesintisiz 24 saat canlı yayın yapılarak sosyal medyanın gündemine oturdu.





- Türk ekonomisinde canlanma







Hepsiburada, Türkiye’nin 61 kentine yayılmış yaklaşık 10 bin iş ortağı KOBİ ve perakende ekosistemiyle birlikte yarattığı yaklaşık 200 bin kişilik iş hacmi ve iş birliği sayesinde, ailelerin önemli ölçüde tasarruf etmesini sağladı. Şirket, Türkiye’deki tüm bebeklerin yaklaşık 1 haftalık bebek bezi ihtiyacını karşılayacak miktarda satış yaptı.

Aileler, toplamda 24 milyon adet bebek bezi aldı. Bu rakamlara bakıldığında; KOBİ’ler için, kendi illeri dışında tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde, çok geniş bir müşteri kitlesine ürün ve hizmetlerini sunma fırsatı yaratılmış oldu. Hepsiburada’nın iş ortaklarına sağladığı bu fırsat, KOBİ’lerin e-ticareti daha etkin kullanmalarının, iş hacimlerini büyütmekteki katkısı ve gücünün de altını çizmiş oldu.









- Türkiye’nin 81 ilinden 2 milyon sipariş geldi





Türkiye e-ticaret sektörünün dijital dönüşümünde kaldıraç rolünü üstlenen Hepsiburada, iş ortakları ile beraber 252 milyon TL değerinde satışın gerçekleştiği Efsane Cuma çerçevesinde bir günde oto aksesuarlarından temizlik malzemesine kadar vatandaşların çok çeşitli ihtiyaçlarının en iyi fiyatlarla temin edilmesini sağladı. Hepsiburada’nın, Efsane Cuma kapsamında sipariş sayısı 520 bin oldu.



Efsane Cuma günü, Kıbrıs dahil tüm Türkiye’nin 81 ilinden 2 milyon sipariş geldi. İstanbul, Ankara ve İzmir, en çok sipariş veren iller oldu. Efsane Cuma’nın yoğun saatlerinde saniyede 200 dakikada bin 200 sipariş gerçekleşti. Dakikada 5 binin üzerinde ürün satışı oldu. Kişi başına 4,8 adet ürün alındı.



Tüm Türkiye’de sinema bileti alan her 3 kişiden biri Hepsiburada’yı seçti. Toplam sayfa sayısı 25 milyon eden 105 bin kitabın satın alınması memnun edici oldu.





- 1 saatte tüm daireler satıldı





Hepsiburada, e-ticaret platformunda bir ilke imza attı. Platform, Efsane Cuma’ya özel olarak daha önce hiç satışını yapmadığı ürünleri satışa açtı. Son 3 yıldır sektör lideri olan Nef’in, İstanbul Çekmeköy’deki ikinci projesi olan Nef Ormantepe’de yer alan 1+1 ve 2+1 daireleri özel fiyatla satışa sunuldu ve 1 saatte tüm daireler satıldı. Dairelerin şanslı müşterileri İstanbul ve Kocaeli’nden oldu. Böylece Efsane Cuma’da Türkiye’de ilk defa e-ticaret platformundan konut satışı gerçekleşmiş oldu.





