Ege Yapı, ÇamlıYaka Konakları'nda ön talep toplamaya başladı

İSTANBUL (AA) - Ege Yapı, Çekmeköy'deki yeşiller içerisindeki yeni projesi ÇamlıYaka Konakları'nda "kuşlar hayallerine konacak, masallar gerçek olacak" sloganıyla ön talep toplamaya başladı.

Ege Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 19 bin metrekare inşaat alanı üzerine çam ormanlarının yanı başında sınırlı sayıda yaşam için tasarlanan ÇamlıYaka Konakları, müstakil bahçeli ve teraslı evlerden oluşacak.

Az katlı oluşu, özgün mimarisi, projenin önünde üst segment markaların olacağı ticari alanları ve sosyal alanları ile bölgede fark oluşturması hedeflenen ÇamlıYaka Konakları, iki yılda teslim edilecek.





- "Lüks site hayatını, villa konforundaki evlerde yaşamak isteyenler için doğru adres"





Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Ege Yapı olarak açıkladıkları yatırımlar zincirinin bir halkasını daha duyurmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzde 75'lik yeşil alanıyla Çekmeköy, hızlı ve planlı bir şekilde kentleşen ancak İstanbul'un dört mevsim doğayla iç içe kalmayı başarmış ayrıcalıklı bölgelerinden biri olarak göze çarpıyor. Yatay yapılaşma ile birlikte yüksek yoğunluktaki ormanların getirdiği huzur ve sağlıklı yaşam şehirden uzaklaşmadan doğaya yakınlaşmayı sağlıyor. Çekmeköy, mevcut metro hattı ve üçüncü köprüye yakınlığı ile çok farklı lokasyonlarda çalışan, yaşam kalitesine önem veren insanlar tarafından tercih edilen bir ilçe olarak dikkati çekiyor. Lüks site hayatını, villa konforundaki evlerde yaşamak isteyenler için doğru adres."

Çekmeköy'ün hem yaşamak isteyenler hem de yatırım yapmak isteyenler için çok doğru bir yer olduğuna inandıklarını aktaran Kabadayı, "Ön talep topladığımız ve yakın zamanda satışına başlayacağımız yeni projemiz; çam ormanlarının yanı başında, Çekmeköy'ün merkezinde, çok özel bir konumda. Yeni hayata geçecek metro hattına yakın mesafesiyle ÇamlıYaka Konakları, şehrin içinde karmaşıklığın dışında lüks bir yaşam sunacak. Lüks site hayatını villa konforundaki evlerde yaşamak isteyenler için en doğru adres olacak ÇamlıYaka Konakları ile bahçe kullanımlı ve geniş teraslı evlerin bulunacağı gerçek bir yaşam projesini hayata geçireceğiz." bilgisini verdi.



