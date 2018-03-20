Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116317
ALTIN
166.034
DOLAR
3.9363
STERLİN
5.5125
EURO
4.8408
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Adebayor yıllara meydan okuyor
Adebayor yıllara meydan okuyor
A Milli Takım aday kadrosunda değişiklik
A Milli Takım aday kadrosunda...

"Egea Seni Piste Çağırıyor" Çanakkale’de

- Fiat’ın geçtiğimiz yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor - İlk ayağı geçtiğimiz hafta Düzce’de gerçekleştirilen aktivite 24 Mart Cumartesi günü Çanakkaleliler ile buluşacak

"Egea Seni Piste Çağırıyor" Çanakkale’de

- Fiat’ın geçtiğimiz yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor - İlk ayağı geçtiğimiz hafta Düzce’de gerçekleştirilen aktivite 24 Mart Cumartesi günü Çanakkaleliler ile buluşacak

20 Mart 2018 Salı 13:58

İSTANBUL (AA) - Fiat’ın geçtiğimiz yıl devreye aldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da tam gaz devam ediyor. İlk ayağı geçtiğimiz hafta Düzce’de gerçekleştirilen aktivite 24 Mart Cumartesi günü Çanakkaleliler ile buluşacak.

Fiat açıklamasına göre, "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği, 2018 yılında da sürüyor. 24 Mart Cumartesi günü, Çanakkale Pazaryeri’nde gerçekleşecek olan aktivitede; hafta boyunca Karahallılar Çanakkale Otomotiv'e gelerek, Egea'yla test sürüşü yapan kullanıcılar kıyasıya yarışacak.

Güvenli otomobil kullanımına dair alınan eğitimin ardından, Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleme imkânı bulunan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğinde kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı bulacak.

Egea Seni Piste Çağırıyor aktivitesinde ilk üçe giren katılımcılar podyuma çıkarak, madalyalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü ve pilotları ile Karahallılar Çanakkale Bayi yetkililerinden alacak. Yıl boyunca https://motorsporlari.fiat.com.tr/ adresli web sitesinden takip edilebilecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinlikleri, Türkiye'nin farklı şehirlerine uğrayarak tüm hızıyla devam edecek.


- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan


Pist kullanımı için özel olarak Tofaş’ta geliştirilen Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda Speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
EgeaFiat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dağdan toplanan otlar kadınların gelir kapısı oldu
Dağdan toplanan otlar kadınların gelir kapısı oldu
Yemenli sanatçı halkın sıkıntılarını 'duvarlara anlatıyor'
Yemenli sanatçı halkın sıkıntılarını 'duvarlara anlatıyor'
Yazar Şener: Kendi nefsimizdeki Vahşi'yi terbiye etmeliyiz
Yazar Şener: Kendi nefsimizdeki Vahşi'yi terbiye etmeliyiz
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
'Afrin'de yeni bir 'Kandil' kurmak istediler'
Down sendromlu sporcular engel tanımıyor
Down sendromlu sporcular engel tanımıyor
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
Dışişleri Bakanlığından Uluslararası Kızılhaç Komitesine tepki
Havalimanı personelinden hayat kurtaran müdahale
Havalimanı personelinden hayat kurtaran müdahale
"Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır."
"Nevruz, yeni başlangıçların, umudun, kardeşliğin ve dayanışmanın bayramıdır."

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim