"Egea Seni Piste Çağırıyor" Düzce'de

- Fiat, pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş 180 HP'lik Egea Sedan'ın otomobilseverlere tanıtıldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği düzenlendi