Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle...

"Egea Seni Piste Çağırıyor" Düzce'de

- Fiat, pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş 180 HP'lik Egea Sedan'ın otomobilseverlere tanıtıldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği düzenlendi

"Egea Seni Piste Çağırıyor" Düzce'de

- Fiat, pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş 180 HP'lik Egea Sedan'ın otomobilseverlere tanıtıldığı "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği düzenlendi

17 Mart 2018 Cumartesi 12:35

DÜZCE (AA) - Fiat'ın "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliğinin ilk ayağı Düzce'de gerçekleştirildi.

Kalıcı Konutlar Kuzey Bağlantı Yolu AFAD Kavşağı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlar Egea'yla test sürüşü yapıp güvenli otomobil kullanımına dair eğitim aldı.

Daha sonra kasklarını takan katılımcılar altışarlı gruplara ayrılıp, Fiat Egea Sedan'ın pist şartlarına özel olarak hazırlanan versiyonunu deneyimleyerek motor sporları dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren katılımcılara çeşitli ödüller verildi.

İlk ayağı Düzce'de gerçekleştirilen etkinliğin, yıl boyunca Türkiye'nin farklı şehirlerinde de organize edileceği belirtildi.


- Asfalta özel 180 HP'lik Egea Sedan


Pist kullanımı için özel olarak geliştirilmiş Fiat Egea Sedan'da, aerodinamik özellikleri geliştiren, geniş hava giriş ve çıkışlarına sahip tamponlara yer veriliyor.

1.6 litrelik turbo beslemeli dizel motorun gücü 180 HP'ye çıkarılırken, vites oranları kısaltılmış, özel olarak hazırlanan 6 ileri manuel şanzımanla donatılıyor.

Pist kullanımına özel Egea Sedan'da, 17 inç boyutunda speedline alüminyum alaşım jantlar, geliştirilmiş fren sistemi ve ayarlanabilir süspansiyon sistemi de bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
DüzceEgeaFiat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3567 terörist etkisiz hale getirildi
Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor
Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehitler anıldı
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehitler anıldı
Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar
Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması
İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'
İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim