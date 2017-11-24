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Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor

- Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, iyi okulların bulunduğu semtler yüksek talep görürken, bu ilçelerde konut fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl daha da artması bekleniyor

Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor

- Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, iyi okulların bulunduğu semtler yüksek talep görürken, bu ilçelerde konut fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl daha da artması bekleniyor

24 Kasım 2017 Cuma 10:45
Eğitimde yeni sistem İzmir emlak piyasasını canlandırıyor

İSTANBUL (AA) - TEOG'un kaldırılması ve liseye geçiş sistemiyle birlikte İzmir'de belli ilçelerde nüfus yoğunluğu artarken, yeni sistem emlak piyasasına da hareket getiriyor.

Milliyetemlak.com'dan yapılan açıklamaya göre, iyi okulların bulunduğu semtler yüksek talep görürken, bu ilçelerde konut fiyatlarındaki yükselişin gelecek yıl daha da artması bekleniyor.

Milliyetemlak.com verilerine göre, İzmir'in en iyi okullarından bazıları ve bulunduğu ilçeler şöyle:

"Atatürk Lisesi (Konak), İzmir Fen Lisesi (Bornova), İzmir Kız Lisesi (Konak), Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi (Güzelbahçe), Karşıyaka Anadolu Lisesi (Karşıyaka)"

Milliyetemlak.com üzerinde yer alan ilanlara göre, İzmir'in Bornova ilçesinde yeni yapılmış 2+1 daireler bin 500 TL'ye kiraya veriliyor. 3+1 daireler de 2 bin TL civarında rakamlarla kiralanıyor. İlçede ev almayı düşünenlerin ise 2+1 daireler için 320 bin TL'yi, 3+1 daireler içinse 465 bin TL'yi gözden çıkarması gerekiyor.

İzmir'in önemli ilçelerinden Karşıyaka'da kiralık 2+1 daireler bin 150 TL'ye, deniz manzaralı 3+1 daireler ise 2 bin 300 TL'ye sunuluyor. Güzelbahçe'de caddeye yakın 2+1 daireler bin 100 TL'ye, 3+1 daireler ise 2 bin 500 TL'ye kiralanabiliyor. Satılık 2+1 dairelerin 340 bin TL'ye tüketiciye sunulduğu ilçede, 3+1 daireler ise 400 bin TL'ye alıcı buluyor.

Kiraların arttığı İzmir'in Konak ilçesinde metroya ve sahile yakın 2+1 daireler bin 350 TL fiyatlarıyla ortalama bütçeye sahip velilere hitap ediyor. Kiralık 3+1 dairelerin bin 500 TL'ye tüketiciye sunulduğu ilçede 4+1 daireler ise ayda 2 bin 750 TL'ye yeni kiracılarını bekliyor. Bahçe katta bulunan satılık 2+1 dairelerin 245 bin TL'ye alındığı ilçede 3+1 daireler ise 400 bin TL'ye satılıyor.

Anahtar Kelimeler:
IzmirMilliyetemlak.com
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