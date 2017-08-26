Ekmekten çıkan çivi görenleri dehşete düşürdü

Akşam sofrasına oturan aile, fırından alınan ekmekten çıkan çivi ile dehşete düştü. 3 CM büyüklüğündeki küflü çivinin ekmeğin içine nasıl girdiği sorusuna kimse cevap veremiyor.

İzmir Bornova'da iddiaya göre, marketten eşi Murat Şengülendi ile beraber alışveriş yapan Zuhal Şengülendi (51), daha sonra evlerinin yolunu tuttu. Akşam yemeği hazırlayan çift, yemeğe başladıklarında gördükleri manzara karşısında şoke oldular. Ekmekten bir parça ısıran Zuhal Şengülendi, ekmeğin içindeki sert parça nedeniyle dişini kırdı. Acı içerisinde kıvranan talihiz kadın, ekmeğin içinden çıkan 3 santimetrelik çivi ile neye uğradığını şaşırdı.



Akşam yemeği zehir olan çift, şoke oldu. Olanları cep telefonuna kaydeden Murat Şengülendi, yaşananlara tepki gösterdi. Zuhal Şengülendi, ardından da bir diş doktoruna giderek olanları anlattı ve tedavi sürecine girdi. Zuhal Şengülendi ve Murat Şengülendi çifti, ertesi gün süpermarkete giderek olanları anlattı. Market ise iddiaya göre fırından ekmek almayı kesti.



ÇİVİYİ YUTABİLİRDİM DE, BOĞAZIMA DA KAÇABİLİRDİ"

Zuhal Şengülendi, ölümden döndüğünü ifade ederek, olayı anlattı. Talihsiz kadın, "Eşimin bir marketten akşam alışverişinde ekmek almasıyla başladı. Geldi, yemeğe oturduk; yemek yerken ekmeği bölmedim, ekmeği ısırmamla dişimin acıması bir oldu. Eşime taş var dedim, o da ekmeğe baktığında içinden uzun bir çivinin çıktığını gözümüzle gördük. Sadece büyük yerlere başvurduğumuzda, o kişinin işten çıkarıldığını marketin de o fırından alışverişi kestiğini söyleyip, özür dileyip konuyu kapattılar. Yani çiviyi yutabilirdim de, boğazıma da kaçabilirdi, her şey olabilirdi. Şu anlık zararım sadece dişim de, yarın gereken işlemleri yaptıracağız" dedi.