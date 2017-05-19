Ekmekten civata çıktı: Az daha diş kırıyordu

"BEN EKMEĞİ KÜFLENMİŞ SANDIM"

Ekmek içinden fare ölüsü, iğne, jilet kırığı, iplik, yara bandı çıktığını gördük, ancak ilk kez bir civata çıkmasına Sivas'ta tanık olduk. Sivas'ta 23 yaşındaki Muhammet Şahinol'un mahalle marketinden aldığı somun ekmeğin içinden 3 santimlik 'cıvata' çıktı.Edinilen bilgiye göre ilginç olay dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turan ve Zübeyde Şahinol çifti üç çocuğu ile beraber akşam yemeği yemek istedi. Çocuklarından en büyüğü olan Muhammet Şahinol markete ekmek almaya gitti. Mahalle marketinden ekmek alıp geldikten sonra aile akşam yemeğine geçti. Ekmeği bölüp yiyen baba Turan Şahinol'un ağzına götürdüğü parçadan 3 santim uzunluğunda cıvata çıktı.Aile ekmekten ekmek içindeki cıvatayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ekmeği marketten satın alan Muhammet Şahinol, "Dün akşam markete gidip ekmek aldım. Ekmeği babam yiyordu. Isırdığında içinden cıvata çıktı. Babam az kalsın dişini kırıyordu. Ekmeğin içinden cıvata çıkması olmayacak bir iş. Şu anda şikayetçi olmayı düşünmüyorum ama buna bir çare bulsunlar. Babam da dişleri yeni yapılmıştı. Az kalsın kırılacaktı" dedi.Anne Zübeyde Şahinol ise, "Oğlum ekmeği marketten aldı. Ben ekmeği küflenmiş sandım. Eşim ekmeği ağzına aldı. Eşim ekmek yerken az kalsın dişlerini kıracaktı" şeklinde konuştu. Ailenin durumu ilettiği marketin ise ekmeği üreten firma hakkında tutanak tuttuğu öğrenildi.