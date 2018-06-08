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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Moody's ne demiş bizim için bir anlamı yok'

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor." dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Moody's ne demiş bizim için bir anlamı yok'

Ekonomi Bakanı Zeybekci: "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 16:46
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: 'Moody's ne demiş bizim için bir anlamı yok'

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Moody's ne demiş, kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makro ekonomik sonuçlarımız ne diyor, biz ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyada yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor." dedi.

Moody's'in bankalara yönelik kararını değerlendiren Zeybekci, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 18 Temmuz sabahı aynı şekilde Türkiye'nin notunun kırıldığını anımsattı.

"Türkiye ile ilgili yapılan bu açıklama kasıtlıdır. Bütün dünyanın gözü önünde yapılan bir operasyon." diyen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Nasıl ki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinden 1 hafta önce gündemlerinde olmamasına rağmen Türkiye'nin kredi notuyla ilgili değerlendirme yapma hususunda ne kadar acele ettikleri gibi. Türk bankalarının değerlerine bakmak ve bütün dünyaya bunu duyurmamız lazım. Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranları yüzde 16 seviyelerinde. Bu sermaye oranı Maastricht kriterlerinde yüzde 8, yani tam iki katı. Diğer taraftan da Türkiye'deki kredilerin geri dönüşümüyle ilgili rakamımız yüzde 2,5 seviyesinde. Yani zorluğa düşen krediler anlamında bakıyoruz."

Kredi Garanti Fonu ile ilgili verilen kredilerin geri dönüş oranında sıkıntılı olan bölümün yüzde 0,09 olduğunu ifade eden Zeybekci, Türk bankalarının sermaye yeterlilik oranının, Avrupa Birliği'nin (AB) tamamından iyi olduğuna işaret etti.

Zeybekci, Moody's'in açıklamasının zamanlanmasına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının çok aktif bir şekilde para piyasaları ve politikalarıyla ilgili çok net karar ve insiyatifler aldığı bir dönemde, yani Türkiye'ye düzenlenen kur operasyonunun etkilerini azaltmakla ilgili çok önemli adımlar attıktan birkaç saat sonra böyle bir açıklama yapmaya özel gayret gösterilmesi ve acele edilmesi son derece anlamlıdır.

Biz Türk ekonomisi olarak sapasağlam ayaktayız. Tüm bu vakalarla yani bize karşı yapılan hareketlere biz sadece ve sadece gülüp geçiyoruz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra da Türkiye olarak ekonomiyle ilgili almış olduğumuz kararlar, önümüzdeki süreçte Türkiye'nin sürdürülebilir ve dengeli büyüme, enflasyonla çok kalıcı bir şekilde mücadele ederek faiz oranlarımızı, yatırım, tüketim ve üretim yapılabilir ve kabul edilebilir bir seviyeye doğru çekmek için topyekün bir mücadele içinde olacağız. Moody's ne demiş kesinlikle bizim için hiçbir anlamı yoktur. Türk ekonomisi ne diyor, biz ona bakıyoruz. Makroekonomik sonuçlarımız ne diyor, ona bakıyoruz. İhracatımız, istihdamımız, kapasite kullanım oranımız, büyümemiz ne diyor? Bunların hepsi de inşallah Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yine her alanda dünya rekorları kırmaya devam edeceğini söylüyor."

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek

Anahtar Kelimeler:
EkonomiMOODY'SNotTürk Bankası
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